У племянника российского сенатора в машине нашли автоматы и пистолеты. Подробности

Автомобиль Mercedes-Benz S650 досмотрели после незначительного ДТП. В багажнике полицейские увидели четыре автомата, семь пистолетов и 701 патрон.

Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина уточнила, что Иса не задержан.

Уточнение

Позднее Лазина уточнила — в машине было не огнестрельное оружие, а оборудование для игры в лазертаг, которое мужчина вез на соревнования.

О сенаторе

Сулейман Геремеев впервые стал сенатором от Чечни в 2009 году. Ранее Геремеев занимал пост помощника главы Чечни Рамзана Кадырова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Другой скандал

В 2017 году за стрельбу в московской гостинице задержали известного предпринимателя и мецената Умара Джабраилова. Стрельба произошла в отеле Four Seasons (бывшая гостиница "Москва").

Дверь открыл мужчина, который держал пистолет в руках, направленный в пол. На требование полицейских сложить оружие господин Джабраилов ответил: "Без боя не сдамся".

Но после повторного предложения он положил пистолет на пол, после чего сотрудники полиции вошли в номер и увидели отверстия в потолке и гильзы на полу. Господин Джабраилов был уложен на пол и закован в наручники.

Впоследствии экс-сенатор Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в столичной гостинице, объяснил полицейским, что хотел проверить оружие, которым ни разу до этого не пользовался. Мужчина утверждает, что стрелял в потолок из наградного пистолета в номере отеля Four Seasons.

Решением Тверского суда Москвы бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, устроивший стрельбу в отеле Four Seasons, оштрафован на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков. Джабраилова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Место представителя исполнительной власти Чечни в Совете федерации господин Джабраилов занял в январе 2004 года. В октябре 2009 года Совет федерации досрочно прекратил полномочия представителя от Чечни Умара Джабраилова по его собственному желанию. Причиной он тогда назвал свое желание заняться научной деятельностью, однако не исключал, что в перспективе может вернуться в большую политику.

Самое важное - в нашем Telegram-канале