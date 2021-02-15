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Политика

У россиян хотят скупать аккаунты от Госуслуг, чтобы голосовать за нужных кандидатов

У жителей пермских деревень и неблагонадежных граждан собираются массово скупить логины и пароли от портала Госуслуг, сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

Госуслуги. Сайт.
Госуслуги. Сайт.
gosuslugi.ru.

Скупать аккаунты собираются якобы для того, чтобы за этих людей проголосовать на праймериз «Единой России» за нужных кандидатов.

«В деревни хотят отправить десант, чтобы те договаривались с местными, регистрировали их на Госуслугах, отвозили в МФЦ для подтверждения личности, а логин-пароль оставляли бы себе», — рассказал изданию источник.

Другой собеседник отметил, что подобную схему якобы уже реализуют в Прикамье в одном из южных округов, где будут избирать в Госдуму.

Стоимость верифицированного аккаунта составляет 3−5 тыс. рублей. При этом настоящий владелец получает не более тысячи, а все остальное — технологи, которые сопровождают продавца.

В региональном МФЦ, где происходит верификация, пояснили изданию, что при оказании абсолютно любой услуги сотрудники центра проверяют, по своей воле действует человек или нет.

Секретарь регионального отделения ЕР Вячеслав Григорьев отметил, что пока не принято положение о проведении праймериз через Госуслуги.

Он также подчеркнул, что в партию не поступали сообщения о покупке аккаунтов. Однако если такая информация появится, то ее передадут в правоохранительные органы.

Ранее сообщали, что депутатам Госдумы придется убедить жителей Сибири голосовать за «Единую Россию».

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