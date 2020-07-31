Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 июля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

У российских «террористов-охранников» были разрешения на работу в Белоруссии

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире Первого канала заявил, что задержанные в Белоруссии россияне при пересечении границы предъявили сотрудникам погранслужбы документы, дающие право вести трудовую деятельность в стране, передает ТАСС.

Охрана.
Охрана.
Настасья Коваленко

«Партнером для этих людей выступал гражданин Республики Беларусь. Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которых посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного», — сказал он.

29 июля под Минском белорусские силовики задержали 33 человека, сообщило государственное информагентство «БелТА». По данным белорусского агентства, речь идет о российских бойцах частной военной компании «Вагнер».

Против них завели уголовное дело о подготовке терактов.

30 июля секретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что из России готовится переброска еще нескольких групп «боевиков» для организации провокаций перед выборами, которые назначены на 9 августа.

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне на самом деле просто летели через Белоруссию транзитом и они вовсе не боевики частной военной компании (ЧВК), а обычные ЧОПовцы, пишет polit.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вообще не знает о существовании ЧВК на территории России. Вербовка наемников в РФ запрещена законодательно и регулируется 359 статьей УК РФ.

Между тем среди задержанных оказался 31-летний уроженец Алтайского края Сергей Маслов — его паспорт показали в эфире госканала «Беларусь 1».

По данным спецслужб Белоруссии, на территорию республики «прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость