У российских «террористов-охранников» были разрешения на работу в Белоруссии

«Партнером для этих людей выступал гражданин Республики Беларусь. Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которых посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного», — сказал он.
29 июля под Минском белорусские силовики задержали 33 человека, сообщило государственное информагентство «БелТА». По данным белорусского агентства, речь идет о российских бойцах частной военной компании «Вагнер».
Против них завели уголовное дело о подготовке терактов.
30 июля секретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что из России готовится переброска еще нескольких групп «боевиков» для организации провокаций перед выборами, которые назначены на 9 августа.
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные россияне на самом деле просто летели через Белоруссию транзитом и они вовсе не боевики частной военной компании (ЧВК), а обычные ЧОПовцы, пишет polit.ru.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вообще не знает о существовании ЧВК на территории России. Вербовка наемников в РФ запрещена законодательно и регулируется 359 статьей УК РФ.
Между тем среди задержанных оказался 31-летний уроженец Алтайского края Сергей Маслов — его паспорт показали в эфире госканала «Беларусь 1».
По данным спецслужб Белоруссии, на территорию республики «прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки».