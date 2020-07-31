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Политика

Уроженца Алтайского края задержали в Белоруссии «по обвинению в дестабилизации»

Один из задержанных в Белоруссии россиян оказался уроженцем Алтайского края, пишет «Тайга.инфо».

Сергей Маслов, которого задержали в Белоруссии.
Сергей Маслов, которого задержали в Белоруссии.
ok.ru/profile/329111224749.

Напомним, белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России, которых называют сотрудниками частной военной компании и подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Среди задержанных оказался 31-летний уроженец Алтайского края Сергей Маслов — его паспорт показали в эфире госканала «Беларусь 1».


Судя по его профилю в «Одноклассниках», в 1995 году Маслов пошел в школу в алейском селе Кашино.

После служил в воинской части № 2495 в Еврейской автономной области — в Биробиджанском пограничном отряде. Он окончил Московский пограничный институт ФСБ РФ.

Во «ВКонтакте» на одной странице записи датированы 2014 годом, на другой — 2020-м. В одном из профилей опубликованы пейзажи, которые можно соотнести с Ближним Востоком.

Украинский сайт «Миротворец» назвал Сергея Маслова «внештатным сотрудником ГРУ РФ из „ЧВК Вагнера“». Его позывной — «Артист», он мог заключить контракт с «Вагнером» в 2016 году.

Правда, «Миротворец» утверждает, что Маслов «родом из-под Калуги».

Стоит отметить, что, по данным спецслужб Белоруссии, на территорию республики «прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки».

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