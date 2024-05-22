Первый этап учений по применению нестратегического ядерного оружия проходит в Южном военном округе, сообщает Минобороны РФ .

Личный состав ракетных соединений отрабатывает задачи получения специальных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», снаряжения ими ракет-носителей и выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

Также подразделения авиации воздушно-космических сил России отрабатывают снаряжение баллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Ранее Владимир Путин поручил провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия.

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