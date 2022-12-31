31 декабря
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Политика

Удар по объектам энергетики, в ДНР и ЛНР приняли новые конституции, а Аркадий Волож покинул Яндекс. Что еще произошло 30 декабря

Что произошло 30 декабря в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает самые основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное

Минобороны РФ, брифинг 30 декабря

29 декабря ВС РФ нанесен массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.

На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника в Харьковской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в ДНР ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по сосредоточению подразделений ВСУ, уничтожено более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.

В Сумской области уничтожена РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В ДНР вскрыты позиции и уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика». В Харьковской области и ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также сбиты два украинских вертолета Ми-8.

Средствами ПВО сбиты шесть ударных беспилотников, в том числе три реактивных беспилотника «Стриж». Кроме того, в ЛНР уничтожено восемь украинских беспилотников, а также один БпЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в Николаевской области.

В ДНР и ЛНР уничтожено восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». В ДНР перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины РСЗО, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Правительство предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России.
  • Парламент ДНР принял новую конституцию республики. Кроме того, в ЛНР парламент также единогласно поддержал принятие новой конституции.
  • Единовременная выплата в 195 тыс. рублей для мобилизованных и срочников, заключивших контракт в период СВО, распространена на Росгвардию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosguard.gov.ru

Экономика, что с ней происходит

  • Президент РФ Владимир Путин разрешил расчеты с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа в иностранной валюте.
  • Глобальные фондовые биржи и рынки облигаций потеряли в 2022 году свыше $30 трлн, что стало самым крупным показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщает Financial Times.
Экономика
Экономика
СС0
  • Норвежский производитель упаковки Elopak намерен завершить продажу активов в РФ в первом квартале 2023 года.
  • Владимир Путин отменил требование о передаче доли Shell в операторе «Сахалина-2» в течение четырех месяцев.
  • Минторг США поддержал текущий режим поставок урана из России на американский рынок
  • Российское правительство одобрило продление на 10 лет соглашения с Казахстаном о транзите в Китай до 10 млн тонн нефти в год.
Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)
  • В Госдуму внесен законопроект, который позволит восстанавливать накопления по военной ипотеке в случае заключения военнослужащим нового контракта.
  • Губернатор Белгородской области Гладков оценил потери урожая в регионе в 1 млрд руб.
  • Киев переходит от аварийных отключений электричества к плановым, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
  • Российское представительство BMW наладило поставки на центральный склад в России части номенклатуры фирменных запасных частей, сообщили в пресс-службе BMW Group Россия.
BMW.
BMW.
СС0

Реакция политиков

  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем переговоров, Китай высоко это ценит.
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Председатель КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя возможность переноса боевых действий на территорию России, заявил, что украинская армия может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию.

Реакции: люди, сообщества

  • Согласно опросу будапештского исследовательского центра Szazadveg, 53% граждан стран Евросоюза считают, что антироссийские санкции нанесли ущерб и европейской, и российской экономике. 37% респондентов убеждены, что ограничения сильнее вредят ЕС. 10% заявили, что в основном от санкций пострадала Россия.
  • Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам, что покидает компанию. Он заявил, что совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации «Яндекса». «Яндекс — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны… Пусть новый год принесет всем мир», — заключил свое обращение он.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Мариупольский драматический театр в ДНР получил от Фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» оборудование почти на 8 млн рублей.
  • Росавиация перестанет публиковать оповещения о продлении режима ограничений на полеты в 11 российских аэропортов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к авиавластям источники. Вчера, 30 декабря, оповещения публиковались бы в 50-й раз.
Самолет.
Самолет.
СС0

Финансы

Официальный курс валют ЦБ РФ на 31 декабря:

  • USD 70,34 ₽
  • EUR 75,66 ₽
  • CNY 9,895 ₽

Приятной субботы! Вот, что произошло 29 декабря: «Россия отвергла украинскую „формулу мира“, Беларусь сбила украинскую ракету на своей территории, а в РПЦ утвердили новые молитвы за воинов».

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