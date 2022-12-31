Удар по объектам энергетики, в ДНР и ЛНР приняли новые конституции, а Аркадий Волож покинул Яндекс. Что еще произошло 30 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 30 декабря
29 декабря ВС РФ нанесен массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.
На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника в Харьковской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении в ДНР ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.
На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по сосредоточению подразделений ВСУ, уничтожено более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.
В Сумской области уничтожена РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В ДНР вскрыты позиции и уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика». В Харьковской области и ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также сбиты два украинских вертолета Ми-8.
Средствами ПВО сбиты шесть ударных беспилотников, в том числе три реактивных беспилотника «Стриж». Кроме того, в ЛНР уничтожено восемь украинских беспилотников, а также один БпЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в Николаевской области.
В ДНР и ЛНР уничтожено восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». В ДНР перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 196 вертолетов, 2756 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7313 танков и других боевых бронированных машин, 954 боевые машины РСЗО, 3746 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7827 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Правительство предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России.
- Парламент ДНР принял новую конституцию республики. Кроме того, в ЛНР парламент также единогласно поддержал принятие новой конституции.
- Единовременная выплата в 195 тыс. рублей для мобилизованных и срочников, заключивших контракт в период СВО, распространена на Росгвардию. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Экономика, что с ней происходит
- Президент РФ Владимир Путин разрешил расчеты с покупателями из недружественных стран при оплате или взыскании задолженности за поставки российского газа в иностранной валюте.
- Глобальные фондовые биржи и рынки облигаций потеряли в 2022 году свыше $30 трлн, что стало самым крупным показателем со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сообщает Financial Times.
- Норвежский производитель упаковки Elopak намерен завершить продажу активов в РФ в первом квартале 2023 года.
- Владимир Путин отменил требование о передаче доли Shell в операторе «Сахалина-2» в течение четырех месяцев.
- Минторг США поддержал текущий режим поставок урана из России на американский рынок
- Российское правительство одобрило продление на 10 лет соглашения с Казахстаном о транзите в Китай до 10 млн тонн нефти в год.
- В Госдуму внесен законопроект, который позволит восстанавливать накопления по военной ипотеке в случае заключения военнослужащим нового контракта.
- Губернатор Белгородской области Гладков оценил потери урожая в регионе в 1 млрд руб.
- Киев переходит от аварийных отключений электричества к плановым, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
- Российское представительство BMW наладило поставки на центральный склад в России части номенклатуры фирменных запасных частей, сообщили в пресс-службе BMW Group Россия.
Реакция политиков
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия не отказывается от решения украинского конфликта путем переговоров, Китай высоко это ценит.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя возможность переноса боевых действий на территорию России, заявил, что украинская армия может пересечь российскую границу, если это будет необходимо для защиты страны.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию.
Реакции: люди, сообщества
- Согласно опросу будапештского исследовательского центра Szazadveg, 53% граждан стран Евросоюза считают, что антироссийские санкции нанесли ущерб и европейской, и российской экономике. 37% респондентов убеждены, что ограничения сильнее вредят ЕС. 10% заявили, что в основном от санкций пострадала Россия.
- Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож сообщил сотрудникам, что покидает компанию. Он заявил, что совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации «Яндекса». «Яндекс — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны… Пусть новый год принесет всем мир», — заключил свое обращение он.
Информация, которую вы могли пропустить
- Мариупольский драматический театр в ДНР получил от Фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» оборудование почти на 8 млн рублей.
- Росавиация перестанет публиковать оповещения о продлении режима ограничений на полеты в 11 российских аэропортов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к авиавластям источники. Вчера, 30 декабря, оповещения публиковались бы в 50-й раз.
Финансы
Официальный курс валют ЦБ РФ на 31 декабря:
- USD 70,34 ₽
- EUR 75,66 ₽
- CNY 9,895 ₽
Приятной субботы! Вот, что произошло 29 декабря: «Россия отвергла украинскую „формулу мира“, Беларусь сбила украинскую ракету на своей территории, а в РПЦ утвердили новые молитвы за воинов».
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