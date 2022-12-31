Удар по объектам энергетики, в ДНР и ЛНР приняли новые конституции, а Аркадий Волож покинул Яндекс. Что еще произошло 30 декабря

29 декабря ВС РФ нанесен массированный удар по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах.

На Купянском направлении огнем артиллерии поражена живая сила и военная техника в Харьковской области. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в ДНР ударами российской авиации и артиллерии по скоплению живой силы и техники 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российских войск нанесено поражение подразделениям ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, три бронетранспортера и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по сосредоточению подразделений ВСУ, уничтожено более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск за сутки поражены 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 86 районах.

В Сумской области уничтожена РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В ДНР вскрыты позиции и уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в ДНР уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика». В Харьковской области и ДНР уничтожена боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также сбиты два украинских вертолета Ми-8.

Средствами ПВО сбиты шесть ударных беспилотников, в том числе три реактивных беспилотника «Стриж». Кроме того, в ЛНР уничтожено восемь украинских беспилотников, а также один БпЛА «Байрактар-ТБ2» сбит в Николаевской области.

В ДНР и ЛНР уничтожено восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган». В ДНР перехвачена противорадиолокационная ракета HARM производства США.