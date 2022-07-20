Удар по «Правому сектору"*, санкции для Сбербанка и «Ночных волков», а Гордона объявили в розыск. Что еще произошло 19 июля

Что произошло 19 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 19 июля Минобороны РФ, брифинг 19 июля: Оружием ВКС России в Запорожской области поражен пункт «Правый сектор"* (запрещен на территории РФ). Уничтожены до 200 боевиков. В ДНР нанесен удар по аэромобильной бригаде. Уничтожены более 60 человек, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами. Кроме того, в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами. За сутки поражены 4 взвода РСЗО «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 7 пунктов управления, в том числе 81 аэромобильной бригады, 60 пехотной бригады, 128 горно-штурмовой бригады. Сбиты вертолет Ми-24 и 4 украинских беспилотника. Перехвачены 4 баллистические ракеты «Точка-У» и 5 снарядов РСЗО «Ураган». Брянский губернатор сообщил еще об одном артобстреле со стороны Украины: под огнем оказалось село Ломаковка , жертв и пострадавших нет.

со стороны Украины: под огнем оказалось село , жертв и пострадавших нет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о разработке «грандиозных» планов по дальнейшей демилитаризации. Глава Чечни опубликовал видео со своим помощником — командиром спецотряда «Ахмат» Апты Алаудиновым, сопроводив его подписью: «Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша». Евросоюз намерен разморозить средства нескольких российских банков для проведения сделок по торговле продовольствием и удобрениями. Меры затронут ВТБ , «Совкомбанк», Новикомбанк , «Открытие», ВЭБ. РФ Промсвязьбанк , банк «Россия», а также Сбербанк , который при этом хотят включить в санкционный список.

нескольких российских банков для проведения сделок по торговле продовольствием и удобрениями. Меры затронут ВТБ «Совкомбанк», Новикомбанк «Открытие», ВЭБ. РФ Промсвязьбанк банк «Россия», а также Сбербанк который при этом хотят включить в санкционный список. ВТБ запустит переводы в страны СНГ по номеру телефона. Для всех клиентов банка услуга станет доступна до конца года , рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Переводы будут доступны в рублях, банк-корреспондент будет конвертировать их в национальную валюту, уточнил «Ведомостям» представитель ВТБ.

Экономика , что с ней происходит

Polymetal , крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России , рассматривает возможность потенциальной продажи своих российских активов.

, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России рассматривает возможность потенциальной продажи своих российских активов. Европейский союз готовится предложить странам-членам пойти на добровольное сокращение потребления природного газа на 15% с августа , поскольку опасается полной остановки поставок из России , сообщает Bloomberg.

с августа поскольку опасается полной остановки поставок из России сообщает Bloomberg. Газпромбанк введет комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов. Они будут действовать с 20 июля .

за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов. Они будут действовать . РЖД направили в Совет Евросоюза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений. В документе говорится , что компания выполняет социально-значимые , гуманитарные функции , поэтому санкции в ее отношении дискриминируют население России.

«Ввиду неоспоримой связи между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России, ОАО «РЖД» в заявлении в адрес Совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Финский энергоконцерн Fortum больше не будет финансировать свою немецкую дочернюю компанию Uniper , сообщила министр по делам ЕС и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен. Контрольный пакет акций энергокомпании принадлежит государству.

больше не будет финансировать свою немецкую дочернюю компанию Uniper сообщила министр по делам ЕС и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен. Контрольный пакет акций энергокомпании принадлежит государству. 800 млн долларов ( 45 млрд рублей) потеряют крупные зарубежные ритейлеры одежды в случае полного ухода из России.

Около 300 млн долларов может потерять только один испанский холдинг Inditex, владеющий брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. А Uniqlo и Decathlon могут лишиться по 150−170 миллионов долларов каждый, подсчитали в «Коммерсанте».

Один из четырех российских заводов IKEA, расположенный на территории Новгородской области, продолжит работу в регионе несмотря на решение руководства компании об уходе из России , сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин , добавив , что предприятие будет социально ориентированным.

Магазин IKEA. CC0.

Созданный в Норвегии ритейлер спортивной и туристической одежды Helly Hansen ищет способы продолжить работу в РФ. Как выяснил «Коммерсант», российский офис переименовал свои магазины в написанный кириллицей «Хансен» , в надежде что владелец бренда — Canadian Tire Corp. ( CTC) — возобновит поставки продукции в страну.

ищет способы продолжить работу в РФ. Как выяснил «Коммерсант», российский офис переименовал свои магазины в написанный кириллицей , в надежде что владелец бренда — Canadian Tire Corp. CTC) — возобновит поставки продукции в страну. Компания Apple планирует сократить наем новых сотрудников в следующем году из-за возможного экономического кризиса , сообщило агентство Bloomberg. По информации агентства , компания также намерена снизить расходы на зарплаты в 2023 году.

Кстати, цены на IPhone и другие популярные модели телефонов в РФ вернулись к уровню начала февраля, говорится в исследовании Price.ru — РИА Новости.

Ушедший из России H&M возобновит работу в Белоруссии и сохранит бизнес в Казахстане. Все семь магазинов в Казахстане продолжат работу, а временно закрытые три точки в Минске и Гродно в ближайшее время откроются. Эту информацию подтвердила руководитель отдела коммуникаций компании Лана Яхонтова.

H&M. СС0

Реакции политиков

Заявления Владимира Путина по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла в столице Ирана:

— РФ готова содействовать вывозу украинского зерна, но все ограничения на экспорт российского зерна должны быть сняты;

— США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия;

— Закрытие Украиной одного из маршрутов поставок российского газа в Европу произошло без всяких оснований, по политическим причинам;

— Запуск «Северного потока — 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал предложение главы МВД Эстонии «заняться» эстонскими гражданами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины».

«Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — написал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет», предложил Западу тестировать новое вооружение на Украине.

«Мы заинтересованы в тестировании современных систем в боях против врага. И мы приглашаем производителей оружия тестировать новую продукцию здесь. Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение" — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова замглавы Минобороны Украины Владимира Гаврилова о том, что после получения западного дальнобойного оружия украинская армия сможет нанести удары по Черноморскому флоту и Крыму.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — отметил господин Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. kremlin.ru

Реакции: люди , сообщества

«Лига безопасного интернета» сообщила о миллионах фейков о спецоперации. Недостоверная информация чаще всего распространяется в YouTube, Twitch, TikTok и Wikipedia, рассказала директор лиги Екатерина Мизулина — «Ведомости».

«Такого рода контент опасен для детской психики и чреват последствиями», — считает она.

Российские теннисисты Андрей Рублев (8-й в мировом рейтинге) и Дарья Касаткина (12) не исключили, что могут поменять спортивное гражданство.

Касаткина напомнила, что россиянам уже запретили выступать на ряде турниров — «короче, мы отшельники». Рублев заявил, что если запретят выступать на всех турнирах, то другого выхода у него не будет.

Информация , которую вы могли пропустить

ФАС признала Apple нарушителем законов РФ — обещают их оштрафовать.

Компания запретила создателям приложений сообщать клиентам об опции оплаты вне AppStore, тем самым нарушив антимонопольное законодательство страны.

Евросоюз ужесточит санкции в отношении Сбербанка, а также внесет в санкционный список российский мотоклуб «Ночные волки» и его лидеров, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

Под санкции, как ожидается, подпадут девять организаций и 48 человек, в том числе гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Также ограничения затронут мэра Москвы Сергея Собянина, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.

Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявило в розыск российское МВД.

Росфинмониторинг ранее внес его в реестр террористов и экстремистов.

«Сбер» разрабатывает собственный аналог соцсети TikTok и уже начал закрытое бета-тестирование приложения. Оно позволит создавать видео, используя встроенные шаблоны, библиотеку музыки, кино и шоу. Запуск сервиса Chipz запланирован на сентябрь, узнали «Ведомости».

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:

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* запрещен на территории РФ

Прекрасного дня! Вот что произошло 18 июля: «Северск взят под контроль, новые миллиардные штрафы Google, а H&M уходит из России».