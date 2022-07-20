Удар по «Правому сектору"*, санкции для Сбербанка и «Ночных волков», а Гордона объявили в розыск. Что еще произошло 19 июля

Главное за 19 июля
Минобороны РФ, брифинг 19 июля:
Оружием ВКС России в Запорожской области поражен пункт «Правый сектор"* (запрещен на территории РФ). Уничтожены до 200 боевиков.
В ДНР нанесен удар по аэромобильной бригаде. Уничтожены более 60 человек, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
Кроме того, в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами.
За сутки поражены 4 взвода РСЗО «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 7 пунктов управления, в том числе 81 аэромобильной бригады, 60 пехотной бригады, 128 горно-штурмовой бригады.
Сбиты вертолет Ми-24 и 4 украинских беспилотника.
Перехвачены 4 баллистические ракеты «Точка-У» и 5 снарядов РСЗО «Ураган».
- Брянский губернатор сообщил еще об одном артобстреле со стороны Украины: под огнем оказалось село Ломаковка, жертв и пострадавших нет.
- Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал о разработке «грандиозных» планов по дальнейшей демилитаризации.
Глава Чечни опубликовал видео со своим помощником — командиром спецотряда «Ахмат» Апты Алаудиновым, сопроводив его подписью: «Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша».
- Евросоюз намерен разморозить средства нескольких российских банков для проведения сделок по торговле продовольствием и удобрениями. Меры затронут ВТБ, «Совкомбанк», Новикомбанк, «Открытие», ВЭБ. РФ Промсвязьбанк, банк «Россия», а также Сбербанк, который при этом хотят включить в санкционный список.
- ВТБ запустит переводы в страны СНГ по номеру телефона. Для всех клиентов банка услуга станет доступна до конца года, рассказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
Переводы будут доступны в рублях, банк-корреспондент будет конвертировать их в национальную валюту, уточнил «Ведомостям» представитель ВТБ.
Экономика, что с ней происходит
- Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, рассматривает возможность потенциальной продажи своих российских активов.
- Европейский союз готовится предложить странам-членам пойти на добровольное сокращение потребления природного газа на 15% с августа, поскольку опасается полной остановки поставок из России, сообщает Bloomberg.
- Газпромбанк введет комиссии за любые SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов. Они будут действовать с 20 июля.
- РЖД направили в Совет Евросоюза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений. В документе говорится, что компания выполняет социально-значимые, гуманитарные функции, поэтому санкции в ее отношении дискриминируют население России.
«Ввиду неоспоримой связи между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России, ОАО «РЖД» в заявлении в адрес Совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции», — сообщили в пресс-службе РЖД.
- Финский энергоконцерн Fortum больше не будет финансировать свою немецкую дочернюю компанию Uniper, сообщила министр по делам ЕС и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен. Контрольный пакет акций энергокомпании принадлежит государству.
- 800 млн долларов (45 млрд рублей) потеряют крупные зарубежные ритейлеры одежды в случае полного ухода из России.
Около 300 млн долларов может потерять только один испанский холдинг Inditex, владеющий брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. А Uniqlo и Decathlon могут лишиться по 150−170 миллионов долларов каждый, подсчитали в «Коммерсанте».
- Один из четырех российских заводов IKEA, расположенный на территории Новгородской области, продолжит работу в регионе несмотря на решение руководства компании об уходе из России, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, добавив, что предприятие будет социально ориентированным.
- Созданный в Норвегии ритейлер спортивной и туристической одежды Helly Hansen ищет способы продолжить работу в РФ. Как выяснил «Коммерсант», российский офис переименовал свои магазины в написанный кириллицей «Хансен», в надежде что владелец бренда — Canadian Tire Corp. (CTC) — возобновит поставки продукции в страну.
- Компания Apple планирует сократить наем новых сотрудников в следующем году из-за возможного экономического кризиса, сообщило агентство Bloomberg. По информации агентства, компания также намерена снизить расходы на зарплаты в 2023 году.
Кстати, цены на IPhone и другие популярные модели телефонов в РФ вернулись к уровню начала февраля, говорится в исследовании Price.ru — РИА Новости.
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Ушедший из России H&M возобновит работу в Белоруссии и сохранит бизнес в Казахстане. Все семь магазинов в Казахстане продолжат работу, а временно закрытые три точки в Минске и Гродно в ближайшее время откроются. Эту информацию подтвердила руководитель отдела коммуникаций компании Лана Яхонтова.
Реакции политиков
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Заявления Владимира Путина по итогам встречи астанинской «тройки», которая прошла в столице Ирана:
— РФ готова содействовать вывозу украинского зерна, но все ограничения на экспорт российского зерна должны быть сняты;
— США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия;
— Закрытие Украиной одного из маршрутов поставок российского газа в Европу произошло без всяких оснований, по политическим причинам;
— Запуск «Северного потока — 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал предложение главы МВД Эстонии «заняться» эстонскими гражданами, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины».
«Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию. Десятилетиями мы наблюдаем двойные стандарты Европы в сфере прав человека. Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — написал он.
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Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре «Атлантический совет», предложил Западу тестировать новое вооружение на Украине.
«Мы заинтересованы в тестировании современных систем в боях против врага. И мы приглашаем производителей оружия тестировать новую продукцию здесь. Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или для наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение" — сказал он.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова замглавы Минобороны Украины Владимира Гаврилова о том, что после получения западного дальнобойного оружия украинская армия сможет нанести удары по Черноморскому флоту и Крыму.
«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — отметил господин Песков.
Реакции: люди, сообщества
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«Лига безопасного интернета» сообщила о миллионах фейков о спецоперации. Недостоверная информация чаще всего распространяется в YouTube, Twitch, TikTok и Wikipedia, рассказала директор лиги Екатерина Мизулина — «Ведомости».
«Такого рода контент опасен для детской психики и чреват последствиями», — считает она.
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Российские теннисисты Андрей Рублев (8-й в мировом рейтинге) и Дарья Касаткина (12) не исключили, что могут поменять спортивное гражданство.
Касаткина напомнила, что россиянам уже запретили выступать на ряде турниров — «короче, мы отшельники». Рублев заявил, что если запретят выступать на всех турнирах, то другого выхода у него не будет.
Информация, которую вы могли пропустить
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ФАС признала Apple нарушителем законов РФ — обещают их оштрафовать.
Компания запретила создателям приложений сообщать клиентам об опции оплаты вне AppStore, тем самым нарушив антимонопольное законодательство страны.
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Евросоюз ужесточит санкции в отношении Сбербанка, а также внесет в санкционный список российский мотоклуб «Ночные волки» и его лидеров, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа.
Под санкции, как ожидается, подпадут девять организаций и 48 человек, в том числе гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын. Также ограничения затронут мэра Москвы Сергея Собянина, главу «Ростеха» Сергея Чемезова, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова.
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Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявило в розыск российское МВД.
Росфинмониторинг ранее внес его в реестр террористов и экстремистов.
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«Сбер» разрабатывает собственный аналог соцсети TikTok и уже начал закрытое бета-тестирование приложения. Оно позволит создавать видео, используя встроенные шаблоны, библиотеку музыки, кино и шоу. Запуск сервиса Chipz запланирован на сентябрь, узнали «Ведомости».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на среду:
- USD 55,44₽
- EUR 56,45₽
* запрещен на территории РФ
Прекрасного дня! Вот что произошло 18 июля: «Северск взят под контроль, новые миллиардные штрафы Google, а H&M уходит из России».