20 февраля
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Политика

Уголовное наказание за отрицание геноцида хотят ввести в России

Речь идет об отрицании геноцида в период Великой Отечественной войны, сообщают "Известия".

Суд
Суд
СС0

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 20 февраля.

Он предусматривает расширение статьи 354.1 ("Реабилитация нацизма") УК РФ.

Ранее закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подписал Путин.

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