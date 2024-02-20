Уголовное наказание за отрицание геноцида хотят ввести в России

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 20 февраля.
Он предусматривает расширение статьи 354.1 ("Реабилитация нацизма") УК РФ.
Ранее закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подписал Путин.
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Речь идет об отрицании геноцида в период Великой Отечественной войны, сообщают "Известия".
Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 20 февраля.
Он предусматривает расширение статьи 354.1 ("Реабилитация нацизма") УК РФ.
Ранее закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ подписал Путин.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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