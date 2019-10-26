Угостили пряником, пересадили в бизнес-класс. Как Мария Бутина возвращается в Россию

В ночь на 26 октября уроженка Барнаула Мария Бутина села в Майами в самолёт «Аэрофлота» Airbus 330, который доставит её в Москву. Экипаж самолета уже предложил девушке угощение и перевел её в бизнес-класс, передаёт с этого же рейса корреспондент РИА «Новости».

Сообщается, что рейс SU-111 совершит посадку в аэропорту «Шереметьево» в 12.15 мск в субботу.

Сначала Мария сидела у окна в самом конце самолёта, однако экипаж уже перевёл девушку в бизнес-класс. А также угостил известную на весь мир пассажирку тульским пряником. «Я, конечно, хочу отдыхать», — призналась Мария. «Вот взлетим из Америки, и тогда все закончится», — ответила она корреспонденту РИА «Новости» на поздравления.

Россиянка также рассказала, что в понедельник, 28 октября, отправится в Барнаул

В американской тюрьме Мария Бутина сидела по обвинению в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора. Накануне сообщалось, что номер рейса, которым она прилетит, власти США держали в секрете.