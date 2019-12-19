Палата представителей обвинила его в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса: по первому обвинению «за» проголосовали 230 конгрессменов, 197 — против, по второму — 229 «за», 198 — против.

Но Трамп не будет лишен власти — Сенат, в ведение которого переходит вопрос об определении вины президента, ясно дает понять — он на стороне главы государства.

Оставил без выбора

«Мы собрались сегодня под куполом этого храма демократии, чтобы воспользоваться одним из наиболее важных прав, предоставленных этому законодательному органу: правом импичмента в отношении президента Соединенных Штатов», — начала выступление Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей и де-факто лидер Демократической партии.

По ее словам, партия не хотела импичмента, но альтернативы ему не было, пишет «Коммерсантъ».

«Печально, что необдуманное поведение президента сделало импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора», — продолжила госпожа Пелоси.

Ответная реакция

«"НАСТОЛЬКО НЕВЕРОЯТНАЯ ЛОЖЬ РАДИКАЛЬНЫХ ЛЕВЫХ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮЩИХ ДЕМОКРАТОВ. ЭТО НАПАДЕНИЕ НА АМЕРИКУ И НАПАДЕНИЕ НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ПАРТИЮ!!!» — написал, в свою очередь, Дональд Трамп в Twitter.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Пресс-служба Кремля.

Доклад

Ранее судебный комитет опубликовал 658-страничный доклад, в котором рассказал о своей методике, действиях Дональда Трампа на посту президента и в конце рекомендовал объявить ему импичмент, утвердив два уже упомянутых обвинения.

После этого вопрос и перешел в ведение полного состава Палаты представителей.

Популярность

По данным компании Gallup, с момента начала процедуры популярность главы государства выросла на 6% (и составила 45%), а поддержка американцами импичмента и отрешения Дональда Трампа от власти упала на те же самые 6% и в момент слушаний в Палате представителей достигла уровня в 46%.

Будущее Трампа

Теперь вопрос определения вины президента переходит в ведение Сената, который соберется для его обсуждения в январе. Чтобы признать главу государства виновным, необходимо набрать две трети голосов сенаторов.

Дональд Трамп. donaldjtrump.com

Останется в истории

«Наши дети смотрят на нас. Да, ни один президент не хочет подвергнуться импичменту. Не так важно, когда Дональд Трамп покинет свой пост: через месяц, через год, через пять лет — импичмент будет навсегда, он будет следовать за ним всю его жизнь. И в учебниках будет написано, почему ему объявили импичмент. Люди будут знать»", — заявил конгрессмен-демократ Тэд Лью на слушаниях в Палате представителей.

Американский бизнесмен Дональд Трамп стал президентом США в ноябре 2016 года.