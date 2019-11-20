Украина обвинила Россию в краже унитазов и розеток с кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что с кораблей, которые Россия задержала в в Керченском проливе, пропало оборудование — в том числе унитазы, розетки и плафоны. Об этом он рассказал в беседе с «4 каналом», пишет lenta.ru .

«Идет буксировка, скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили», — рассказал Воронченко и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы.

Россия передала Украине все три задержанных после провокации в Керченском проливе корабля 8 ноября. Судна были вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы. Их передали Киеву сразу же после необходимых следственных действий.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. Как рассказали силовики, военные корабли из Украины «осуществили попытку незаконных действий» в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке. При этом украинская сторона утверждает, что оповещала о маневрах.