Украинский депутат рассказал, до чего «докатился» Зеленский

Речь идет о местных выборах на востоке страны. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире телеканала «112 Украина» выразил недоумение из-за запрета.
Рабинович напомнил, что жители Донецкой и Луганской областей имели право голосовать на президентских выборах при Петре Порошенко, а также на выборах депутатов в Раду. Но сейчас это право забрали.
«Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько», — раскритиковал парламентарий главу Украины.
Местные выборы пройдут 25 октября, при этом их запретили не только на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, но и даже на подконтрольной части регионов.
Ранее Зеленский назвал СССР виновником начала Второй мировой войны.