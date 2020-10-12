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Политика

Украинский депутат рассказал, до чего «докатился» Зеленский

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отмену местных выборов, сообщает РИА «Новости».

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

Речь идет о местных выборах на востоке страны. Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в эфире телеканала «112 Украина» выразил недоумение из-за запрета.

Рабинович напомнил, что жители Донецкой и Луганской областей имели право голосовать на президентских выборах при Петре Порошенко, а также на выборах депутатов в Раду. Но сейчас это право забрали.

«Что такое ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? И вот до этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько», — раскритиковал парламентарий главу Украины.

Местные выборы пройдут 25 октября, при этом их запретили не только на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, но и даже на подконтрольной части регионов.

Ранее Зеленский назвал СССР виновником начала Второй мировой войны.

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