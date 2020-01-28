Зеленский назвал СССР виновником начала Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Newsone.

Зеленский рассказал, что Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. По его словам, Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

«Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — заявил Зеленский.

Также он рассказал об освобождении лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим) и украинцах, участвовавших в операции.

Стоит отметить, что в последнее время Польша пытается возложить на Россию ответственность за начало Второй мировой. Накануне парламент страны принял резолюцию, в которой обвинил СССР в развязывании войны наравне с нацистской Германией.

Польский МИД заявил, что Красная Армия освободила Польшу от нацистов, но не принесла ей свободу. Лидер местной правящей партии Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб, понесенный страной в годы войны.

Российские дипломаты в ответ напомнили о 600 тыс. солдат, которые погибли при освобождении Польши. Ранее президент России Владимир Путин назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липски «сволочью и свиньей» за то, что тот разделял мнение Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.