Украинский министр обвинил Россию в «краже» Гоголя

Ткаченко подчеркнул, что «российская пропаганда» взяла Гоголя и «принудительно записала в русские».
«Даже в Украине его произведения иногда идут в программе „зарубежка“. Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском», — отметил министр.
Он напомнил, что Гоголь — украинец по национальности, хотя и большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.
Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии.
Накануне Россия кадрами из мультика «Жил-был пес» ответила Украине на обвинения в «краже» советского конструктора Сергея Королева.