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Политика

Украинский министр обвинил Россию в «краже» Гоголя

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Россия считает русским писателя Николая Гоголя, сообщает РИА «Новости».

Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Кадр из фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки".
кадр из фильма.

Ткаченко подчеркнул, что «российская пропаганда» взяла Гоголя и «принудительно записала в русские».

«Даже в Украине его произведения иногда идут в программе „зарубежка“. Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском», — отметил министр.

Он напомнил, что Гоголь — украинец по национальности, хотя и большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге.

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии.

Накануне Россия кадрами из мультика «Жил-был пес» ответила Украине на обвинения в «краже» советского конструктора Сергея Королева.

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