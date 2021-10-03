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Политика

Украинский план возвращения Крыма к 2030 году назвали «чушью» и «частью стратегии краха»

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал чушью обещание Киева вернуть полуостров, сообщает РИА «Новости».

Ласточкино гнездо (Крым)
Ласточкино гнездо (Крым)
CC0

Ранее депутаты украинской партии «Слуга народа» представили цели на 2030 год, согласно которым к этому сроку Украина вернет контроль над Крымом.

Чегринец отметил, что в Киеве скорее готовят план разворовывания бюджета, нежели возвращения полуострова.

«Жалко тот народ, где такие слуги. Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей — это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут перемоги там, где априори их быть не может», — высказался общественник.

Он также отметил, что к 2030 году уже не будет Украины как государства.

«Развалится как Югославия. А эта риторика просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: „Дайте денег“», — уверен Чегринец.

Ранее на Украине разработали план по воздушной блокаде Крыма, но в Госдуме стратегию обрекли на провал.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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