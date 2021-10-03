Украинский план возвращения Крыма к 2030 году назвали «чушью» и «частью стратегии краха»

Ранее депутаты украинской партии «Слуга народа» представили цели на 2030 год, согласно которым к этому сроку Украина вернет контроль над Крымом.

Чегринец отметил, что в Киеве скорее готовят план разворовывания бюджета, нежели возвращения полуострова.

«Жалко тот народ, где такие слуги. Очередной обман и обворовывание готовят на Украине депутаты от правящей партии. Что за чушь они несут? Какие вещества они там употребляют? Крым был, есть и всегда будет российским. Все. Точка. И абсолютно все это понимают, а подобная полемика украинских властей — это игра на публику. Во внутренней политике все плохо, во внешней еще хуже, вот и ищут перемоги там, где априори их быть не может», — высказался общественник.

Он также отметил, что к 2030 году уже не будет Украины как государства.

«Развалится как Югославия. А эта риторика просто часть стратегии краха, которая называется очень просто: „Дайте денег“», — уверен Чегринец.

Ранее на Украине разработали план по воздушной блокаде Крыма, но в Госдуме стратегию обрекли на провал.