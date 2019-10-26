Украинского политолога снова выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий дискуссионного шоу «60 минут» на «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана. Причиной стали оскорбления во время обсуждения ситуации на Донбассе, передает РБК. Фрагмент скандального эфира разместили на сайте телеканала.

Вадим Трюхан заявил, что у России и Украины «разные национальные интересы», поэтому ему нет смысла «тратить свою энергию» в передаче. Он добавил, что как только у стороны его оппонентов закончатся аргументы, они начнут хамить как Попов. «Уйдите из студии и подумайте. Вон из студии», — ответил ему ведущий.

Позднее в своем instagram-аккаунте Евгений Попов объяснил свой поступок. Он назвал своего оппонента «убежденным бандеровцем», который «решил, что в респектабельной передаче можно нести бред»."Трюхан стал забывать, что он в гостях, что он приглашенный эксперт из Украины — ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ", — заявил телеведущий.

Трюхан уже не в первый раз провоцирует скандал на шоу «60 минут». В январе 2018 года Владимир Жириновский угрожал политологу расстрелами во время обсуждения боевых действий на Украине.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что готов избить российского телеведущего Владимира Соловьева.