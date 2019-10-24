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24 октября 3°C

Украинский депутат решил избить телеведущего Соловьева на вилле

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко готов избить российского телеведущего Владимира Соловьева.

Телеведущий Владимир Соловьев.
Телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

По мнению народного избранника, журналисту следует запретить приезжать на его виллу на озере Комо.

«Соловьев, ты, иди сюда! В Россию я заехать не могу, боитесь вы там меня… Звать тебя в Украину не буду <…> Давай встретимся на твоей даче? Встретимся, чтобы ты закрыл рот. Поговорим. Ты ж хотел? Придется за все отвечать! Ты иуда. Натравливаешь одних людей на других», — заявил Гончаренко в видеоролике, который размещен на его youtube-канале.

До этого Гончаренко выложил видео, на котором он показал виллу телеведущего на озере Комо (ее украинский политик называет «соловьиным пометом»). По данным «Царьграда», депутат Рады также в большом количестве расклеил рядом с виллой Соловьева некие листовки с разъяснениями деятельности тележурналиста.

Он намерен добиться того, чтобы ведущему «России 1» был запрещен въезд в Италию. Ранее на сайте Change.org появилась онлайн-петиция с обращением к муниципалитету итальянской провинции Комо, где у российского телеведущего имеется роскошная вилла, передают «Дни.ру».

Ее авторы просят лишить Соловьева вида на жительство в Италии.

Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев.
Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев.
kremlin.ru

Петицию пропиарила через свой telegram-канал экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, пишет ura.ru.

Еще одна петиция

Существует еще одна петиция с обращением к Роскомнадзору, Следственному комитету и директору ВГТРК. В ней он требует запретить Соловьеву вести политические ток-шоу и радиоэфиры, так как телеведущий однобоко и манипулятивно разбирает темы, разносит в обществе «дух розни и вражды», а также использует в речи оскорбления, брань и переходит на личности.

Авторитеты

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

В ходе опроса респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1» — 23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1» — 11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ — 6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал» — 6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1» — 6%).

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