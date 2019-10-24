Украинский депутат решил избить телеведущего Соловьева на вилле

По мнению народного избранника, журналисту следует запретить приезжать на его виллу на озере Комо.

«Соловьев, ты, иди сюда! В Россию я заехать не могу, боитесь вы там меня… Звать тебя в Украину не буду <…> Давай встретимся на твоей даче? Встретимся, чтобы ты закрыл рот. Поговорим. Ты ж хотел? Придется за все отвечать! Ты иуда. Натравливаешь одних людей на других», — заявил Гончаренко в видеоролике, который размещен на его youtube-канале.

До этого Гончаренко выложил видео, на котором он показал виллу телеведущего на озере Комо (ее украинский политик называет «соловьиным пометом»). По данным «Царьграда», депутат Рады также в большом количестве расклеил рядом с виллой Соловьева некие листовки с разъяснениями деятельности тележурналиста.

Он намерен добиться того, чтобы ведущему «России 1» был запрещен въезд в Италию. Ранее на сайте Change.org появилась онлайн-петиция с обращением к муниципалитету итальянской провинции Комо, где у российского телеведущего имеется роскошная вилла, передают «Дни.ру».

Ее авторы просят лишить Соловьева вида на жительство в Италии.

Владимир Путин и телеведущий Владимир Соловьев. kremlin.ru

Петицию пропиарила через свой telegram-канал экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак, пишет ura.ru.

Еще одна петиция

Существует еще одна петиция с обращением к Роскомнадзору, Следственному комитету и директору ВГТРК. В ней он требует запретить Соловьеву вести политические ток-шоу и радиоэфиры, так как телеведущий однобоко и манипулятивно разбирает темы, разносит в обществе «дух розни и вражды», а также использует в речи оскорбления, брань и переходит на личности.

Авторитеты

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев пользуется наибольшим доверием среди россиян. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

В ходе опроса респондентов попросили назвать пятерых российских журналистов, публицистов, обозревателей, ведущих общественно-политические ток-шоу, выступающих на радио, телевидении, в прессе и интернете, за работой которых они стараются следить.

Россияне считают, что доверия заслуживают Владимир Соловьев (программа «Вечер с Владимиром Соловьевым, «Россия 1» — 23% опрошенных), Андрей Малахов («Прямой эфир», «Россия 1» — 11%), Андрей Норкин («Место встречи», НТВ — 6%), Владимир Познер («Познер», «Первый канал» — 6%) и Ольга Скабеева («60 минут», «Россия 1» — 6%).