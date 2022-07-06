Умер депутат АКЗС Петр Тютюнников

Об этом сообщается на сайте АКЗС.

Петр Тютюнников родился 23 июня 1967 года в Камне-на-Оби.

С 1986 года работал токарем в механическом цехе Каменского мясокомбината. В 1987 году окончил сельскохозяйственное профессиональное техническое училище № 19 в городе Камень-на-Оби по специальности «Тракторист-машинист».

В 2000 году окончил Каменский совхоз-техникум по специальности «Правовед». С 2012 года являлся директором общества с ограниченной ответственностью «Стройбат».

С 2018 года был членом политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

В 2021 был избран депутатом АКЗС по одномандатному избирательному округу № 5 (Каменский и Крутихинский районы).

В краевом парламенте входил в состав комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям. Был членом фракции «КПРФ».