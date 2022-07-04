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Происшествия

Умер сибирский ученый, которого забрали из больницы и доставили в «Лефортово»

Родственникам новосибирского физика-лазерщика Дмитрия Колкера пришла телеграмма, согласно которой 2 июля Дмитрий Колкер умер в больнице, куда его доставили из СИЗО «Лефортово».

Больница, медицина.
Больница, медицина.
CC0

Накануне мужчину арестовали и тут же этапировали в Москву.

54-летнего ученого силовики забрали прямо из госпиталя. У него была последняя стадия рака поджелудочной железы, пишет bfm.ru.

По словам его сына Максима, ученого «обвинили в том, что он предоставил Китаю данные, содержащие государственную тайну».

При этом лекции, прочитанные его отцом на международной конференции, были заверены сотрудником ФСБ на предмет отсутствия гостайны, заверил сын ученого,

Об ученом

Дмитрий Колкер был доктором физико-математических наук, специалистом в области лазерной физики и квантовой электроники, работал в Новосибирском госуниверситете, заведовал лабораторией квантовых оптических технологий Физического факультета, которая занимается «разработкой новых источников излучения для медицинских, экологических и специальных задач».

В вузе заявляют, что Колкер не проводил исследований в рамках закрытой тематики.

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