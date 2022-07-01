Сибирского ученого-лазерщика заподозрили в госизмене и отправили под стражу

Советский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заведующему лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрию Колкеру, подозреваемому в госизмене, сообщает «Интерфакс».

«Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30 июня 2022 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), до 29 августа 2022 года», — говорится в сообщении суда.

Сфера научных интересов Колкера, также работающего в Институте лазерной физики, — проектирование лазерных систем.

В УФСБ России по региону воздержались от комментариев относительно возбужденного в отношении ученого уголовного дела.

Задержание в больнице

Между тем, родственники ученого сообщают в соцсетях, что Колкер был задержан накануне в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния (ученый страдает тяжелым онкологическим заболеванием).

По информации сына ученого — Максима Колкера, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, прочитанные в Китае на международной конференции, которые были заверены сотрудником ФСБ на предмет отсутствия гостайны.

Также, по его данным, ученый был вывезен из Новосибирска самолетом.

Ранее россиянин пытался продать военные секреты иностранным спецслужбам.