После приема у стоматолога умер 49-летний полковник полиции

Мужчина сдал все анализы для последующей консультации с анестезиологами.
Врачи заявили ему, что лечение будет состоять в пломбировании двух зубов, удалении шести и установке на их место имплантов. Сумма составила около 500 тыс. руб.
Колесникова положили на операцию, пообещав, что все будет сделано за 4,5 часа — за это время его введут под общий наркоз с интубацией трахеи.
Спустя два часа после начала вмешательства, мужчину увезли в реанимацию, где он скончался, пишет Газета.Ru.
По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.
В марте мужчина напал на врача-стоматолога в поликлинике.