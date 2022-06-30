После приема у стоматолога умер 49-летний полковник полиции

Начальник Центра технического регулирования МВД России, 49-летний полковник Павел Колесников скончался после посещения стоматолога в подмосковном Пушкине, сообщает Telegram-канал Baza .

Мужчина сдал все анализы для последующей консультации с анестезиологами.

Врачи заявили ему, что лечение будет состоять в пломбировании двух зубов, удалении шести и установке на их место имплантов. Сумма составила около 500 тыс. руб.

Колесникова положили на операцию, пообещав, что все будет сделано за 4,5 часа — за это время его введут под общий наркоз с интубацией трахеи.

Спустя два часа после начала вмешательства, мужчину увезли в реанимацию, где он скончался, пишет Газета.Ru.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.

В марте мужчина напал на врача-стоматолога в поликлинике.