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Происшествия

Мужчина напал на врача-стоматолога в поликлинике

В Томске на прием к стоматологу-хирургу пришла пациентка, которая за два дня до этого удалила зуб в частной клинике, и потребовала оформить ей больничный лист, так как она не ходила на работу из-за отека.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Врач сказал женщине, что выдать лист нетрудоспособности за прошедший период может только врачебная комиссия, после чего пациентка ушла, пишет «Интерфакс».

«Через 15 минут после этого в кабинет к врачу вошел мужчина в уличной одежде и обуви. Он уточнил, где врач, показал лицо медработника по видеозвонку со своего телефона, а затем ударил врача по голове. Мужчина упал, ударился головой о стену, очки врача были разбиты на две части», — говорится в сообщении департамента здравоохранения Томской области.

Врача доставили в больницу скорой медицинской помощи, где у него диагностировали сотрясение и ушиб головного мозга.

Пострадавший подал на напавшего заявление в полицию.

Ранее киллер застрелил криминального авторитета в кресле на приеме у стоматолога.

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