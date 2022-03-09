Мужчина напал на врача-стоматолога в поликлинике

Врач сказал женщине, что выдать лист нетрудоспособности за прошедший период может только врачебная комиссия, после чего пациентка ушла, пишет «Интерфакс».
«Через 15 минут после этого в кабинет к врачу вошел мужчина в уличной одежде и обуви. Он уточнил, где врач, показал лицо медработника по видеозвонку со своего телефона, а затем ударил врача по голове. Мужчина упал, ударился головой о стену, очки врача были разбиты на две части», — говорится в сообщении департамента здравоохранения Томской области.
Врача доставили в больницу скорой медицинской помощи, где у него диагностировали сотрясение и ушиб головного мозга.
Пострадавший подал на напавшего заявление в полицию.
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