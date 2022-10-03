Умер ведущий российский ученый, обвиняемый в госизмене

Ему был 81 год, житель Санкт-Петербурга.

Ученый находился под домашним арестом с февраля 2020 года. Митько обвиняли в передаче засекреченных данных по гидроакустике спецслужбам Китая по их заданию, которое получил за два года до ареста.

Свою вину ученый не признал. В последнее время к нему часто приезжала «неотложка», его отправляли в клинику.

Жена Митько — лежачая больная, за которой пожилой мужчина ухаживать не мог.

Валерий Митько возглавлял Арктическую академию наук, был ведущим специалистом по гидроакустике.

Ранее умер сибирский ученый, которого забрали из больницы и доставили в «Лефортово». Ученого «обвинили в том, что он предоставил Китаю данные, содержащие государственную тайну».

При этом лекции, прочитанные его отцом на международной конференции, были заверены сотрудником ФСБ на предмет отсутствия гостайны, заверил сын ученого.