Всего с начала спецоперации уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин РСЗО, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы спецтехники.

Кроме того, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и 24 РСЗО HIMARS и «Ольха».

В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра» , в которых осуществлялось обслуживание американских установок РСЗО HIMARS .

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.

В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128 горно-штурмовой бригады, 102 бригады территориальной обороны, а также пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59 мотопехотной бригады потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46 аэромобильной бригады уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.

Нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53, 58, 93 механизированных бригад, а также 80 десантно-штурмовой бригады. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.

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