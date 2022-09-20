Уничтожение цехов «Искры», турецкие банки не выдают лиры с карт «Мир», а российские фигуристы не могут выехать из США. Что еще произошло 19 сентября

Главное за 19 сентября
Минобороны РФ, сводка 19 сентября
Нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53, 58, 93 механизированных бригад, а также 80 десантно-штурмовой бригады. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.
Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46 аэромобильной бригады уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.
В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59 мотопехотной бригады потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.
В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128 горно-штурмовой бригады, 102 бригады территориальной обороны, а также пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.
В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок РСЗО HIMARS.
Российскими средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотников.
В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.
Кроме того, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и 24 РСЗО HIMARS и «Ольха».
Всего с начала спецоперации уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин РСЗО, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы спецтехники.
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Два мирных жителя погибли, трое получили ранения во время обстрела ВСУ поселка Пришиб Запорожской области из РСЗО HIMARS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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ВСУ выпустили по городу Новая Каховка около 20 ракет. Большинство из них сбили системы ПВО, однако попадания отмечаются в районе шлюза Каховской ГЭС и пгт Казацкое, сообщает военно-гражданская администрация района — ТАСС.
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Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ.
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Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что подписал распоряжение, ужесточающее правила въезда для россиян. Он отметил, что это результат общих договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.
Экономика, что с ней происходит
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Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 26 июля, свидетельствуют данные торгов. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 4%.
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Вслед за Is bankasi выдавать турецкие лиры с карт «Мир» перестал турецкий банк Denizbank. На данный момент с карт «Мир» по-прежнему можно снять турецкие лиры в банкоматах банков Halkbank, Ziraat bankasi и Vakifbank.
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Общая сумма завезенных в Россию товаров благодаря программе параллельного импорта составила 9 млрд долларов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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Решение о включении алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, заявил вице-премьер Денис Мантуров.
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Американская компания Bunge объявила о продаже бизнеса по переработке масличных культур в РФ — «Коммерсант».
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Российские добытчики крабов опасаются нового осложнения экспорта в условиях санкций. Из-за запрета на поставку морепродуктов в США и ЕС краболовы Северного бассейна в этом сезоне могут перенаправить продукцию на китайский рынок.
Реакции политиков
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Реакции: люди, сообщества
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«В 2022 году вскрыли пробу, которая была сдана в 2014 году. Информация об этом была предоставлена в РУСАДА сразу, этого никто не скрывал. Удивительно, что это вскрылось только теперь», — сказал источник издания.
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«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда, вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ)», — говорится в сообщении.
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Финансы и ресурсы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:
- USD 60,16₽
- EUR 60,04₽
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