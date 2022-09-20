20 сентября
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Политика

Уничтожение цехов «Искры», турецкие банки не выдают лиры с карт «Мир», а российские фигуристы не могут выехать из США. Что еще произошло 19 сентября

Что произошло 19 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 19 сентября

Минобороны РФ, сводка 19 сентября

Нанесены удары по местам сосредоточения живой силы и военной техники 53, 58, 93 механизированных бригад, а также 80 десантно-штурмовой бригады. Уничтожено более 200 украинских военнослужащих и 11 единиц бронетехники.

Высокоточным ударом по скоплению живой силы и техники 46 аэромобильной бригады уничтожено три единицы бронетехники и до 15 украинских военнослужащих.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации подразделений 59 мотопехотной бригады потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих убитыми и более 50 ранеными.

В результате массированных огневых ударов по местам сосредоточения личного состава и техники 128 горно-штурмовой бригады, 102 бригады территориальной обороны, а также пункта временной дислокации националистического батальона «Карпатская сечь» уничтожено более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены семь пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 134 районах.

В городе Запорожье высокоточным ударом ВКС России уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок РСЗО HIMARS.

Российскими средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Также за сутки сбиты в воздухе 14 украинских беспилотников.

В районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области перехвачены две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и 24 РСЗО HIMARS и «Ольха».

Всего с начала спецоперации уничтожено: 294 самолета, 155 вертолетов, 1995 беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5028 танков и других боевых бронированных машин, 839 боевых машин РСЗО, 3401 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 5692 единицы спецтехники.

  • Два мирных жителя погибли, трое получили ранения во время обстрела ВСУ поселка Пришиб Запорожской области из РСЗО HIMARS, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

  • ВСУ выпустили по городу Новая Каховка около 20 ракет. Большинство из них сбили системы ПВО, однако попадания отмечаются в районе шлюза Каховской ГЭС и пгт Казацкое, сообщает военно-гражданская администрация района — ТАСС.

  • Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о создании 15 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области, территория которой с марта находится под контролем РФ.

  • Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что подписал распоряжение, ужесточающее правила въезда для россиян. Он отметил, что это результат общих договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

Экономика, что с ней происходит

  • Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1,9 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м впервые с 26 июля, свидетельствуют данные торгов. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 4%.

  • Вслед за Is bankasi выдавать турецкие лиры с карт «Мир» перестал турецкий банк Denizbank. На данный момент с карт «Мир» по-прежнему можно снять турецкие лиры в банкоматах банков Halkbank, Ziraat bankasi и Vakifbank.

  • Общая сумма завезенных в Россию товаров благодаря программе параллельного импорта составила 9 млрд долларов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

  • В августе выдача автокредитов в России увеличилась на 16,8% по сравнению с июлем. После падения в марте количество кредитов на новые и подержанные автомобили растет пятый месяц подряд, сообщает НБКИ, сообщает «Коммерсант».

  • ЦБ с 1 декабря 2022 года ужесточает требования к ипотеке с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья, сообщил регулятор. Банк России установит надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в размере 2,0.

  • Решение о включении алкоголя в перечень параллельного импорта необходимо принять до конца сентября, заявил вице-премьер Денис Мантуров.

  • Американская компания Bunge объявила о продаже бизнеса по переработке масличных культур в РФ — «Коммерсант».

  • Российские добытчики крабов опасаются нового осложнения экспорта в условиях санкций. Из-за запрета на поставку морепродуктов в США и ЕС краболовы Северного бассейна в этом сезоне могут перенаправить продукцию на китайский рынок.

Реакции политиков

  • Постоянно находящиеся на территории Эстонии граждане России и Белоруссии, которые по закону владеют огнестрельным оружием, могут угрожать национальной безопасности страны, поэтому правильным решением было бы изъятие у них таких средств, заявила премьер-министр балтийской республики Кая Каллас.

  • Власти Крыма продолжают оказывать помощь в подготовке референдумов о воссоединении с Россией в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

  • Избирательная система ЛНР на 100% готова к проведению референдума о признании республики субъектом РФ, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он отметил, что референдум состоится осенью, в ближайшее время.

  • «Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации», — заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман. Об этом пишет ТАСС.

  • Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен тем фактом, что из-за ситуации на Украине стало сложнее добиться урегулирования других важных кризисов в мире, заявил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Реакции: люди, сообщества

  • Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, сообщили, что не примут участия в контрольных прокатах сборной России из-за невозможности оформить Смолкину нужные документы для выезда из США.

  • В WADA обвинили олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько в употреблении запрещенного препарата в 2014 году, сообщил ТАСС.

«В 2022 году вскрыли пробу, которая была сдана в 2014 году. Информация об этом была предоставлена в РУСАДА сразу, этого никто не скрывал. Удивительно, что это вскрылось только теперь», — сказал источник издания.

  • Российским туристам, планирующим поездку в Турцию, рекомендуется брать с собой наличную валюту, сообщила Ассоциация туроператоров России.

«Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда, вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ)», — говорится в сообщении.

Информация, которую вы могли пропустить

  • Королева Великобритании Елизавета II похоронена в часовне Георга VI.

  • Starlink американской компании SpaceX в ближайшее время не будет работать в Белоруссии, Китае, России и некоторых других странах, следует из данных карты покрытия, опубликованной на сайте спутниковой интернет-сети.

  • В августе россияне больше всего времени проводили в мессенджере Whatsapp, в то время как Instagram, который также принадлежит запрещенной в РФ Meta, теряет российскую аудиторию — «Коммерсант».

Финансы и ресурсы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

  • USD 60,16₽
  • EUR 60,04₽

Продуктивного вторника! Кстати, вот что произошло 18 сентября: «Ракеты перехватили над Новой Каховкой, подсветку Версаля и Лувра будут выключать раньше, а Пугачева просит признать ее иноагентом».

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