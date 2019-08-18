Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Уникальная российская обсерватория из-за санкций Запада может остаться без комплектующих

Британская компания отказалась поставлять углеволокно для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М». Об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА Новости.

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

Трудности с поставками начались после того, как британскую фирму приобрел американский владелец. Она также добавила, что сложности возникают и с некоторыми другими поставщиками из США, однако бывает и так, что западные партнеры возвращаются к сотрудничеству.

На данный момент углеволокно для проекта поставляет японская группа Sumitomo. Сырье пропитывают по собственной технологии в Научно-исследовательском институте космических и авиационных материалов. В результате получается материал препрег, из которого создаются высокоточные панели для телескопа.

Российский 10-метровый космический телескоп «Спектр-М» предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019-м.

В настоящее время старт намечен на начало 2030-х годов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость