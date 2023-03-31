Уровень преступности в Алтайском крае оказался выше среднероссийского

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян отчитался перед депутатами АКЗС о деятельности полиции за 2022 год и рассказал о росте преступности в крае.

В Алтайском крае в 2022 году полиция зарегистрировала 39 177 преступлений, за год это число выросло на 0,3%. Всего в регионе на 1000 человек приходится 17,2 преступлений. Это выше среднего показателя общероссийского уровня преступности, который составляет 13,5 преступлений.

Большую часть нарушений закона (56,7% или 22 190 фактов) составили посягательства на собственность. Значительную часть (27,2% или 10 663) — преступления, совершенные с помощью IT-технологий.

Число умышленных убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось.

Вместе с тем возросло число изнасилований и покушений на них, грабежей, разбойных нападений, вымогательств, мошенничеств, краж транспортных средств. Значительно выросло число мелких хищений, за которые предусмотрена административная ответственность.

Несовершеннолетние в 2022 году совершили 779 преступлений. Удельный вес подростковой преступности составил 3,7%.

Полиция. altapress.ru

При этом на состоянии преступности продолжает негативно отражаться пьянство среди жителей края. На момент нарушения закона больше трети (37%) привлеченных лиц были пьяными.

Количество раскрытых преступлений увеличилось на 0,3%, а раскрываемость уголовных преступлений в крае составила 54,9%.

Также Подолян рассказал, что в Алтайском крае более сотни полицейских поставили на охрану военкоматов.