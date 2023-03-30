Более сотни полицейских поставили на охрану военкоматов в Алтайском крае

По словам руководителя алтайской полиции Андрея Подоляна, это серьезное отвлечение сотрудников, но такую работу продолжат.

Дело в том, что в крае, по его словам, были посягательства на здания органов госвласти и казенных учреждений. Например, полицейские обнаружили и локализовали очаг возгорания в рубцовском военкомате.

«Это удалось сделать только благодаря бдительности сотрудников», — отметил Подолян.

Теперь за такими объектами будут круглосуточно следить и охранять.

Также для оперативной реакции на угрозы в 2022 году штат отрядов особого назначения «Гром» увеличили в три раза. А личный состав прошел спецподготовку для выполнения задач в особых условиях.

Ранее altapress.ru рассказывал, что жителям Алтайского края вновь стали приходить повестки в военкомат.