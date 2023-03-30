30 марта
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Происшествия

Более сотни полицейских поставили на охрану военкоматов в Алтайском крае

130 полицейских ежедневно охраняют военкоматы в Алтайском крае, рассказали на сессии краевого заксобрания 30 марта.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

По словам руководителя алтайской полиции Андрея Подоляна, это серьезное отвлечение сотрудников, но такую работу продолжат.

Дело в том, что в крае, по его словам, были посягательства на здания органов госвласти и казенных учреждений. Например, полицейские обнаружили и локализовали очаг возгорания в рубцовском военкомате.

«Это удалось сделать только благодаря бдительности сотрудников», — отметил Подолян.

Теперь за такими объектами будут круглосуточно следить и охранять.

Также для оперативной реакции на угрозы в 2022 году штат отрядов особого назначения «Гром» увеличили в три раза. А личный состав прошел спецподготовку для выполнения задач в особых условиях.

Ранее altapress.ru рассказывал, что жителям Алтайского края вновь стали приходить повестки в военкомат.

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