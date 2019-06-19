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Политика

Уроженец Алтайского края стал советником кузбасского губернатора

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назначил себе нового советника. Им стал уроженец Алтайского края, гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, пишет Тайга.инфо. Он будет консультировать главу региона по вопросам геологии.

Геннадий Алексеев.
Геннадий Алексеев.
ako.ru

Алексеев родился в поселке Заря Сорокинского (Заринского) района Алтайского края. Окончил Московский горный институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Он кандидат технических наук, действительный член Академии горных наук.

До руководства «СДС-Уголь» (с 2016 года) Алексеев занимал пост гендиректора «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)».

«СДС-Уголь» занимается добычей угля в шахтах и разрезах Кемеровской области. Также в ее составе работают обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.

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