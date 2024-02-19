Ушастых мало. Почему сроки охоты на зайца в Алтайском крае опять хотят поменять

Депутаты АКЗС и охотники обеспокоились уменьшающейся численностью зайцев. По мнению экспертов и парламентариев, в этом виноваты расширенные сроки охоты, которые действуют последние пару лет. А еще — химикаты, которыми массово обрабатывают поля. Рассказываем, какое решение предложили в научном сообществе.

Помеха для родительства

Сезон охоты на зайца и лису в Алтайском крае в последние два года установили с 15 сентября по конец февраля – 28 или 29 число. До марта 2022 года охота на пушного зверя проходила в гораздо более короткий период – с 1 ноября по 31 января.

Теперь же даты пересекаются со временем родительства у зайцев-беляков и зайцев-русаков: зайчихи приносят потомство дважды в год – осенью и весной.

Заяц. unsplash.com

Причем жалуются и сами охотники, возмущаясь, что охота разрешена в период покоя, а добычи при этом становится все меньше. Такие обращения поступают и в прокуратуру, и в комитет АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии, отметил его глава Сергей Серов во время круглого стола.

Впрочем, эксперты считают, что виноваты не только расширенные сроки. Например, в Россельхознадзоре региона ссылаются на неправильное использование пестицидов. А точнее – повышенные дозировки и применение агрохимикатов не по инструкции. А в управлении охотничьего хозяйства отмечают возросшее в последние годы число хищников, для которых зайцы – добыча.

Виноваты химикаты

Как объяснил Сергей Снигирев, доктор биологических наук, профессор, директор Зоологического центра института биологии и биотехнологии АлтГУ, из двух видов зайцев, обитающих в Алтайском крае, только один распространен повсеместно — беляк.

А вот заяц-русак лишь акклиматизирован в Сибири. Его завезли в 1930-1940-е годы.

Заяц. unsplash.com

С 1997 года, по словам Снигирева, численность беляка в крае уменьшилась более чем в 2,5 раза. И до сих пор находится на стабильно низком уровне. Профессор согласился с коллегами из Россельхознадзора в том, что одна из причин популяционной депрессии связана с агропромышленностью.

«Сильно возросло применение агрохимикатов. Поступают массовые жалобы на гибель пчел, тетеревов, серой куропатки, косуль. И, конечно, зайцев», — уточнил профессор.

Животные едят протравленные семена и гранулированные удобрения и пьют из открытых водоемов, куда также попадают химикаты. Это ведет не только к их смерти, но и к снижению репродуктивного потенциала и жизнеспособности молодняка.

А порой жизни зайцев угрожают нарушение технологии машинной уборки урожая и использование снегоходов.

Заяц. unsplash.com

Новые даты

Только вот если вопрос с пчелами и пестицидами решить удалось, то запереть в ульях диких зайцев на время обработки полей не получится.

Поэтому пока парламентарии и ученые решили побороться хотя бы с одной причиной. И эксперты, и охотники сошлись во мнении, что для восстановления популяции ушастых нужно отменить раннеосеннюю охоту на них. Так получится избежать добычи зайчат.

Новые даты, которые предложил профессор, оказались даже меньше, чем два года назад: с 1 ноября по 14 января (было с 1 ноября по 31 января).

Также Сергей Снигирев предложил усилить контроль за использованием снегоходов. Участники круглого стола одобрили его идеи. Теперь профессору предстоит подготовить официальное научное обоснование.

После комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии подготовит обращение в Министерство природы РФ, Госдуму и Совет Федерации, чтобы скорректировать даты по всей стране или дать регионам право выбора.

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