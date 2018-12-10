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Политика
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Устранен департамент, возглавляемый чиновницей «никто не просил вас рожать»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал новое министерство образования и молодежной политики. В его состав войдет в том числе департамент молодежной политики, глава которого Ольга Глацких отстранена от должности после резонансного высказывания о том, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», сообщает ТАСС.

Ольга Глацких.
Ольга Глацких.
dmp.midural.ru

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики региона нового исполнительного органа государственной власти — министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов», — говорится в сообщении департамента информационной политики области.

Войдет ли в состав министерства Ольга Глацких (в соцсетях ее называют министр «никто не просил вас рожать»), в тексте не указано.

«Известность»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких стала широко известна после того, как на круглом столе с молодежными организациями в Кировграде заявила: «Государство вам ничего не должно… оно не просило вас рожать». Ролик с высказыванием подвергся широкой огласке в сети. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал слова подчиненной некорректными и инициировал проверку ее действий.

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