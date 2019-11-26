Уверена в невиновности: в АКЗС считают преждевременным «изгонять» депутата Теплову

Осипов заявил, что любое вступившее в законную силу решение суда, связанное с лишением свободы в отношении депутата краевого парламента является основанием для досрочного прекращения его полномочий. Не важно, условный или реальный срок получил народный избранник.
«В ситуации с Ириной Георгиевной не исключаю, что в апелляционной инстанции может быть вынесено решение о замене условного срока на иное, не связанное с лишением свободы», — цитирует Осипова пресс-служба АКЗС.
Как ранее писал altapress.ru, Бийский суд вынес приговор Ирине Тепловой по делу о растрате федеральных средств. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в один миллион рублей.