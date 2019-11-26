Уверена в невиновности: в АКЗС считают преждевременным «изгонять» депутата Теплову

Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов заявил, что осужденная за растрату депутат Ирина Теплова твердо уверена в своей невиновности и будет подавать апелляцию. До этого момента говорить о дальнейшей ее депутатской судьбе преждевременно, отметили в краевом парламенте.

Осипов заявил, что любое вступившее в законную силу решение суда, связанное с лишением свободы в отношении депутата краевого парламента является основанием для досрочного прекращения его полномочий. Не важно, условный или реальный срок получил народный избранник.

«В ситуации с Ириной Георгиевной не исключаю, что в апелляционной инстанции может быть вынесено решение о замене условного срока на иное, не связанное с лишением свободы», — цитирует Осипова пресс-служба АКЗС.

Как ранее писал altapress.ru, Бийский суд вынес приговор Ирине Тепловой по делу о растрате федеральных средств. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в один миллион рублей.