Суд вынес приговор депутату АКЗС по делу о растрате

Бийский суд вынес приговор депутату краевого заксобрания Ирине Тепловой по делу о растрате федеральных средств. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штрафа в один миллион рублей, сообщает «Бийский рабочий».

Обвиняемых по уголовному делу — трое: бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, умерший в 2016 году. Он проходит по статье 160 ч. 4 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере». А также Ирина Теплова, директор научно-производственного концерна «Алтай» и Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора, главный конструктор обвиняются в пособничестве растрате по ст. 33 ч. 5 — ст. 160 ч. 4 УК РФ, пишет «Бийский рабочий»

Издание отмечает, что по одной из версий, обвиняемые разработали план вывода средств, которые ФНПЦ «Алтай» получал от компании «Рособоронэкспорт». Работы, которые и так выполнялись сотрудниками ФНПЦ в рамках своих должностных обязанностей, по документам, видимо, проводили как дополнительные, выполнявшиеся на предприятиях-субподрядчиках, руководителями которых были Теплова и Литвинов.

Таким образом, шла дополнительная оплата по факту выполненных работ. По некоторым оценкам, общий ущерб государству, нанесенный в результате проведения такой схемы, составил более 100 млн рублей.

В итоге, Андрей Литвинов и Ирина Теплова получили одинаковые сроки. Их осудили на четыре года лишения свободы условно. Кроме того, они будут должны заплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Напомним, в ноябре суд вынес приговор учредителю барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс», депутату АКЗС Андрею Волкову.