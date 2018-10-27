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Политика
25

Уволенную за расизм американскую журналистку позвали на Первый канал

Телеведущей из США Мегин Келли, которую уволили с телеканала NBC за высказывания о расизме, предложили работу на Первом канале. Об этом рассказал руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, cообщает RT,

Мегин Келли.
Мегин Келли.
kremlin.ru

Клейменов предположил, что Келли истинная причина увольнения в том, что Келли брала интервью у российского президента Владимира Путина и её полюбили россияне. Ведущий отметил, что, если Келли примет предложение, то «с ней будет любовь миллионов российских мужчин и зависть миллионов женщин».

Напомним, Келли осталась без работы после того, как в ходе своего утреннего ток-шоу сделала комментарий на тему наблюдаемого в США засилья политической корректности. Ведущая утверждала, что сейчас белый житель США не может даже, к примеру, надеть на Хэллоуин черную маску или наложить черный грим, не столкнувшись с критикой. Многие представители общественности и пользователи соцсетей обвинили Келли в расизме.

На NBC Келли вела еженедельную новостную передачу, для которой она, в частности, дважды брала интервью у Путина.

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