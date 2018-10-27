Уволенную за расизм американскую журналистку позвали на Первый канал

Телеведущей из США Мегин Келли, которую уволили с телеканала NBC за высказывания о расизме, предложили работу на Первом канале. Об этом рассказал руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов, cообщает RT,

Клейменов предположил, что Келли истинная причина увольнения в том, что Келли брала интервью у российского президента Владимира Путина и её полюбили россияне. Ведущий отметил, что, если Келли примет предложение, то «с ней будет любовь миллионов российских мужчин и зависть миллионов женщин».

Напомним, Келли осталась без работы после того, как в ходе своего утреннего ток-шоу сделала комментарий на тему наблюдаемого в США засилья политической корректности. Ведущая утверждала, что сейчас белый житель США не может даже, к примеру, надеть на Хэллоуин черную маску или наложить черный грим, не столкнувшись с критикой. Многие представители общественности и пользователи соцсетей обвинили Келли в расизме.

На NBC Келли вела еженедельную новостную передачу, для которой она, в частности, дважды брала интервью у Путина.