«Уже есть разочарование»: Томенко предложили активнее обсуждать изменения в правительстве

«Пока заявления главы остаются только словами»
В «СР» заявляют, что удивлены отсутствием дискуссии на тему преобразований.
Александр Молотов,
глава фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:
Есть определенное разочарование, потому что все изменения, анонсированные губернатором, идеи консолидации, поиска диалога пока идеями и остаются. Складывается ощущение, что губернатора сознательно «закукливают», отстраняют от актуальной повести. Но мы надеемся, что изменится подход к взаимодействию. Ради того, чтобы запустить диалог, мы эти предложения и сформулировали. Ведь большие ожидания не только у народа, но и у политических элит. И тот аванс доверия, который он получил, нужно оправдывать. Иначе разочарование будет очень велико.
Что предлагают эсэры?
- Разделить минстройтранс на два самостоятельных органа: министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство строительства и ЖКХ.
- Расформировать управление спорта и молодежной политики: молодежной политикой пусть занимается министерство образования, а спортом — отдельное управление.
- Лишить статуса самостоятельных органов: администрацию губернатора и правительства края, территориальные представительства краевых органов власти, представительство правительства Алтайского края в городе Москве.
- Провести «ревизию» правового статуса организаций, подведомственных краевым властям, поскольку их функции зачастую дублируются другими органами. Например, КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» дублирует функции управления связи и массовых коммуникаций. Из-за этого в том числе сложно контролировать финансирование таких организаций, как, например, ИД «Регион» (телеканал «Катунь-24»).
- Улучшить работу с официальными сайтами министерств и управлений. Сейчас они периодически не работают, нет единого стиля оформления и удобного поиска, на них отсутствует важная информация, но полно устаревшей.
- Повысить информационную открытость краевых властей: размещать в открытом доступе всю актуальную и конкретную информацию о них самих, их финансировании, пересмотреть формат и тональность взаимодействия с медиа, отказаться от деления журналистов на «своих» и «чужих», вернуть в официальные СМИ критическую журналистику.
- Изменить формат взаимодействия с институтами гражданского общества: сформировать группы советников губернатора — посредников между главой и активной частью населения, вернуть выборность общественных палат, переформатировать общественные советы при профильных ведомствах.
- Создать независимый аналитический центр для изучения реальной картины происходящего в регионе и оценки эффективности управленческих действий и проектов.
- Модернизировать работу уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
- Внедрить в систему управления модель проектных офисов, включить в них не только чиновников, но и депутатов, предпринимателей, независимых экспертов.
- Создать агентство регионального развития для разработки и реализации бизнес-проектов.
- Изменить систему подготовки муниципальных кадров: формировать кадровый резерв на должность глав районов, проводить занятия, тренинги, стажировки для них.
Когда ждать перестановок?
Ожидаемые назначения и формирование нового правительства в Алтайском крае пока не происходят. По неофициальным данным, они могут случиться в ближайшие дни. Впрочем, учитывая, что 3−6 октября губернатор Виктор Томенко будет работать в Москве, вариантов дат для новых назначений остается не так много: или сегодня, 2 октября, или уже после возвращения из командировки.