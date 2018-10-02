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«Уже есть разочарование»: Томенко предложили активнее обсуждать изменения в правительстве

В региональном отделении «Справедливой России» предложили изменить структуру власти. Свою версию преобразований эсэры сформулировали в 12 пунктах. По словам лидера фракции «СР» в АКЗС Александра Молотова, в партии надеются на обсуждение их инициативы, «потому что уже есть некое разочарование».

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
altapress.ru

«Пока заявления главы остаются только словами»

В «СР» заявляют, что удивлены отсутствием дискуссии на тему преобразований.

Александр Молотов,
глава фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Есть определенное разочарование, потому что все изменения, анонсированные губернатором, идеи консолидации, поиска диалога пока идеями и остаются. Складывается ощущение, что губернатора сознательно «закукливают», отстраняют от актуальной повести. Но мы надеемся, что изменится подход к взаимодействию. Ради того, чтобы запустить диалог, мы эти предложения и сформулировали. Ведь большие ожидания не только у народа, но и у политических элит. И тот аванс доверия, который он получил, нужно оправдывать. Иначе разочарование будет очень велико.

Что предлагают эсэры?

  • Разделить минстройтранс на два самостоятельных органа: министерство транспорта и дорожного хозяйства и министерство строительства и ЖКХ.
  • Расформировать управление спорта и молодежной политики: молодежной политикой пусть занимается министерство образования, а спортом — отдельное управление.
  • Лишить статуса самостоятельных органов: администрацию губернатора и правительства края, территориальные представительства краевых органов власти, представительство правительства Алтайского края в городе Москве.
  • Провести «ревизию» правового статуса организаций, подведомственных краевым властям, поскольку их функции зачастую дублируются другими органами. Например, КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» дублирует функции управления связи и массовых коммуникаций. Из-за этого в том числе сложно контролировать финансирование таких организаций, как, например, ИД «Регион» (телеканал «Катунь-24»).
  • Улучшить работу с официальными сайтами министерств и управлений. Сейчас они периодически не работают, нет единого стиля оформления и удобного поиска, на них отсутствует важная информация, но полно устаревшей.
  • Повысить информационную открытость краевых властей: размещать в открытом доступе всю актуальную и конкретную информацию о них самих, их финансировании, пересмотреть формат и тональность взаимодействия с медиа, отказаться от деления журналистов на «своих» и «чужих», вернуть в официальные СМИ критическую журналистику.
  • Изменить формат взаимодействия с институтами гражданского общества: сформировать группы советников губернатора — посредников между главой и активной частью населения, вернуть выборность общественных палат, переформатировать общественные советы при профильных ведомствах.
  • Создать независимый аналитический центр для изучения реальной картины происходящего в регионе и оценки эффективности управленческих действий и проектов.
  • Модернизировать работу уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.
  • Внедрить в систему управления модель проектных офисов, включить в них не только чиновников, но и депутатов, предпринимателей, независимых экспертов.
  • Создать агентство регионального развития для разработки и реализации бизнес-проектов.
  • Изменить систему подготовки муниципальных кадров: формировать кадровый резерв на должность глав районов, проводить занятия, тренинги, стажировки для них.

Когда ждать перестановок?

Ожидаемые назначения и формирование нового правительства в Алтайском крае пока не происходят. По неофициальным данным, они могут случиться в ближайшие дни. Впрочем, учитывая, что 3−6 октября губернатор Виктор Томенко будет работать в Москве, вариантов дат для новых назначений остается не так много: или сегодня, 2 октября, или уже после возвращения из командировки.

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