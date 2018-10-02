«Уже есть разочарование»: Томенко предложили активнее обсуждать изменения в правительстве

В «СР» заявляют, что удивлены отсутствием дискуссии на тему преобразований.

Есть определенное разочарование, потому что все изменения, анонсированные губернатором, идеи консолидации, поиска диалога пока идеями и остаются. Складывается ощущение, что губернатора сознательно «закукливают», отстраняют от актуальной повести. Но мы надеемся, что изменится подход к взаимодействию. Ради того, чтобы запустить диалог, мы эти предложения и сформулировали. Ведь большие ожидания не только у народа, но и у политических элит. И тот аванс доверия, который он получил, нужно оправдывать. Иначе разочарование будет очень велико.