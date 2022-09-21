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Политика

В АКЗС предложили уменьшить сроки отработки для студентов-целевиков

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания на сессии 29 сентября рассмотрят инициативу об уменьшении сроков обязательной отработки для студентов-целевиков. Проект постановления опубликован на сайте АКЗС.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

Алтайские депутаты подготовили поправки к федеральному законопроекту о целевом обучении. Напомним, сейчас студенты-целевики должны отрабатывать предприятию три года после выпуска из вуза.

По мнению парламентариев, три года для современных реалий являются несообразно долгими. Они предлагают сократить срок до одного года.

Целевое обучение должно закрывать кадровый дефицит, однако такая долгая отработка отпугивает студентов или заставляет их искать лазейки.

Ранее алтайские больницы начинали сезон «покупки» молодых специалистов.

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