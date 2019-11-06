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Политика

В АКЗС рассказали о депутатской судьбе осужденного Волкова

Депутат АКЗС Андрей Волков, которого признали виновным в хищении 43 млн рублей, останется парламентарием, пока приговор в отношении него не вступит в силу. Затем на сессии краевого парламента коллеги по представительному органу досрочно прекратят его полномочия. Но будет это не раньше 2020 года, заявил председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Сессия депутатов АКЗС, 31 августа 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

Дело в том, что осужденный может подать апелляцию и тогда сложение депутатских полномочий откладывается.

«С учетом этих сроков предположу, что вопрос может быть включен в сессионную повестку не ранее января-февраля 2020 года», — цитирует Осипова пресс-служба АКЗС.

Андрей Волков — одномандатник. Поэтому кандидата на его место должны определить довыборы. Они назначаются на второе воскресенье сентября.

Довыборы не назначаются, если в результате этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного года, подчеркивает Осипов.

Учитывая даты единых дней голосования (в 2020 году — 13 сентября, в 2021 году — 19 сентября), срок полномочий депутата, избранного на дополнительных выборах в сентябре 2020 года, составляет более одного года. Соответственно, парламент может назначить выборы на 13 сентября 2020 года.

Андрей Волков.
Андрей Волков.
СУ СК РФ по Алтайскому краю и УФСБ по Алтайскому краю.

Как ранее писал altapress.ru, суд вынес приговор учредителю барнаульской управляющей компании «Прогресс Плюс», депутату АКЗС Андрею Волкову и директору УК Наталье Горбатюк за хищение средств горожан.

Волков получил 5 лет лишения свободы общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Горбатюк отделалась условным наказанием, так как сотрудничала со следствием.

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