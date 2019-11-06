В АКЗС рассказали о депутатской судьбе осужденного Волкова

Депутат АКЗС Андрей Волков, которого признали виновным в хищении 43 млн рублей, останется парламентарием, пока приговор в отношении него не вступит в силу. Затем на сессии краевого парламента коллеги по представительному органу досрочно прекратят его полномочия. Но будет это не раньше 2020 года, заявил председатель правового комитета АКЗС Андрей Осипов.