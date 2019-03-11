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Политика

В алтайский парламент выберут нового депутата

Внеочередные выборы в Алтайское краевое заксобрание (АКЗС) по округу № 2 пройдут в сентябре этого года. Новый депутат займет кресло известного фермера Александра Гукова, умершего 8 марта.

Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Сессия АКЗС, 25 мая 2017.
Олег Богданов, altapress.ru

В избирательный округ № 2 входят Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы.

Никаких законодательных ограничений для проведения довыборов в этом году нет, подтвердил altapress.ru Андрей Осипов, председатель правового комитета АКЗС.

По закону их назначат в мае-июне (за 90−100 дней до единого дня голосования 8 сентября). Новый депутат проработает в АКЗС два года, до сентября 2021-го.

Напомним, Александр Гуков умер 8 марта. По неофициальным данным, ему стало плохо с сердцем. Гукову был 71 год.

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