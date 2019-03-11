В алтайский парламент выберут нового депутата

В избирательный округ № 2 входят Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы.
Никаких законодательных ограничений для проведения довыборов в этом году нет, подтвердил altapress.ru Андрей Осипов, председатель правового комитета АКЗС.
По закону их назначат в мае-июне (за 90−100 дней до единого дня голосования 8 сентября). Новый депутат проработает в АКЗС два года, до сентября 2021-го.
Напомним, Александр Гуков умер 8 марта. По неофициальным данным, ему стало плохо с сердцем. Гукову был 71 год.