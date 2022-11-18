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Политика

В Алтайском крае избрали главу Ребрихинского района

В Алтайском крае 18 ноября состоялись выборы главы Ребрихинского района, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Шлаузер Людмила Владимировна.
Шлаузер Людмила Владимировна.
altairegion22.ru.

На сессии Ребрихинского районного Совета народных депутатов главой района второй раз избрали Людмилу Шлаузер.

Ее кандидатуру поддержали 17 депутатов из 17 присутствовавших. Срок полномочий вновь избранной главы района составляет пять лет.

Людмила Шлаузер родилась 27 октября 1970 года в селе Паново. В 1993 году окончила Барнаульский государственный пединститут по специальности «Математика». В 2011 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное муниципальное управление».

Работать Шлаузер начала в 1991 году в Подстепновской средней школе Ребрихинского района. Сначала она была учительницей математики, организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы. Затем заняла должность директора школы.

С 2003 года Людмила Владимировна — заместительница главы администрации Ребрихинского района по социальным вопросам.

В ноябре 2017 года ее уже избирали главой Ребрихинского района.

Ранее стало известно, что бывший глава Калманского района ушел в отставку и стал фигурантом уголовного дела о присвоении премий самому себе.

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