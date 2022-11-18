Бывший глава Калманского района ушел в отставку и стал фигурантом уголовного дела о присвоении премий самому себе

Глава Калманского района Сергей Бунет с 12 ноября ушел в отставку, пишет «Толк». Также по данным ИА « Банкфакс », он получил статус обвиняемого по уголовному делу о растрате и присвоении.

Напомним, в январе 2022 года Новоалтайское МСО регионального следкома возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Дело касается возможного незаконного начисления Бунету премий и иных выплат на 753,2 тысячи рублей.

Когда в мае 2022 информация о деле появилась в СМИ, правоохранители уже проводили необходимые экспертизы.

Однако Бунет фигурантом дела не был. Среди наблюдателей это порождало сомнения в перспективах разбирательства. Были мнения, что ответственность за «начисление премий самому себе» возложат на «неустановленных лиц».

Как рассказал «Банкфакс», 8 ноября 2022 года Бунету предъявили обвинения в совершении данного преступления.

С 12 ноября он ушел в отставку, исполняющим обязанности главы стала его заместитель Ольга Чернолуцкая.

Напомним, Бунета еще в октябре 2021 года обязали вернуть премии, которыми он сам себя вознаградил.