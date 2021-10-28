Алтайского чиновника обязали вернуть премии, которыми он сам себя вознаградил

Прокурор Калманского района обратился в суд с иском к Бунету о признании незаконным предоставления служебного автомобиля администрации района для сбора подписей депутатов об отставке председателя райсобрания, а также признании незаконными распоряжений главы о выплате ему же премий.
Суд еще в августе удовлетворил требования прокурора.
Как оказалось, Бунет не выносил вопросы о своем премировании на сессии районного собрания депутатов, а единолично издавал соответствующие распоряжения за рамками полномочий.
Апелляционные жалобы ответчика и третьего лица — администрации Калманского района — остались без удовлетворения, сообщила пресс-служба Алтайского краевого суда.
Ранее сообщалось, что в администрацию Калманского района Алтайского края нагрянули сотрудники правоохранительных органов.