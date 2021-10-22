К сельским чиновникам на Алтае нагрянули силовики

22 октября в администрацию Калманского района Алтайского края нагрянули сотрудники правоохранительных органов, пишет « Банкфакс ». В краевом УФСБ подтвердили оперативные мероприятия.

По данным источника, интерес силовиков мог вызвать глава района Сергей Бунет и история с мятежом депутатов райсобрания, которые в апреле текущего года выразили недоверие к органам местной исполнительной власти.

Речь идет о препятствии чиновников работе контрольно-счетной палаты.

Сотрудники ФСБ провели оперативно-разыскные мероприятия, но подробностей ведомство не сообщает.

Ранее в Алтайском крае на два месяца отправили под стражу управляющего делами губернатора и правительства региона Андрея Степанова.