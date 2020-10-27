В Алтайском крае могут установить минимальную площадь для пивбаров

Алтайские депутаты рассмотрят предложение общественной палаты края об установлении минимальной возможной площади для пивных баров, расположенных в жилых домах. Речь об этом пойдет на сессии АКЗС.

Соответствующие изменения еще в апреле в федеральный закон приняла Госдума. Минимальная площадь, согласно документу, составляет 20 кв.м. В помещения меньшей площади власти имеют право запретить продажу алкоголя.

«При этом за регионами оставили право увеличивать минимальную планку площади вплоть до полного запрета деятельности предприятий общественного питания, расположенных на первых этажах многоэтажек», — говорят в алтайском Заксобрании.

В Алтайском крае «остро стоит проблема нарушения общественного порядка в кафе, барах и иных заведениях, торгующих алкоголем, на прилегающих к многоквартирным домам территориях, что приводит к нарушению прав граждан на отдых, ухудшает условия их проживания, подвергает опасности жизнь и здоровье», считают в общественной палате.

Поэтому минимальной планкой по площади предлагается сделать 20 квадратов для заведений в селах и 30 — для городских предприятий.

Чтобы у предпринимателей было время подготовиться, новые правила предлагается ввести с 1 января 2021 года.

Ранее altapress.ru выяснял у экспертов, насколько эта мера способна навести порядок на рынке торговли горячительными напитками.