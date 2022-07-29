В Алтайском крае на выборы пойдет более сотни кандидатов с судимостью

103 кандидата с судимостью заявились на муниципальные выборы разного уровня, которые пройдут в Алтайском крае в сентябре 2022. Об этом на пресс-конференции 28 июля рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова.

На выборы в барнаульскую Думу пойдет шесть кандидатов с судимостью. В представительные органы уровня района или города — 50. 41 кандидат на уровне выборов городских и сельских поселений и шесть кандидатов на должности глав сельских поселений.

Пока нет информации, к каким партиям принадлежат кандидаты и какие преступления они совершили.

В 2021 году на выборах в краевой парламент судимые кандидаты были у КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Коммунистов России». Некоторые из них даже попали в ряды АКЗС.

Напомним, в 2022 году единый день голосования назначен на 11 сентября. Переизбираться будут представительные органы крупных городов края, включая Барнаул, Бийск и Рубцовск, а также большинства районов и множества сельских поселений.