29 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

В Алтайском крае на выборы пойдет более сотни кандидатов с судимостью

103 кандидата с судимостью заявились на муниципальные выборы разного уровня, которые пройдут в Алтайском крае в сентябре 2022. Об этом на пресс-конференции 28 июля рассказала глава краевого избиркома Ирина Акимова.

Барнаульская городская Дума.
Барнаульская городская Дума.
altapress.ru

На выборы в барнаульскую Думу пойдет шесть кандидатов с судимостью. В представительные органы уровня района или города — 50. 41 кандидат на уровне выборов городских и сельских поселений и шесть кандидатов на должности глав сельских поселений.

Пока нет информации, к каким партиям принадлежат кандидаты и какие преступления они совершили.

В 2021 году на выборах в краевой парламент судимые кандидаты были у КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Коммунистов России». Некоторые из них даже попали в ряды АКЗС.

Напомним, в 2022 году единый день голосования назначен на 11 сентября. Переизбираться будут представительные органы крупных городов края, включая Барнаул, Бийск и Рубцовск, а также большинства районов и множества сельских поселений.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость