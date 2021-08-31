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Политика

В Алтайском крае назначили главу района на место осужденного за грабеж

В Солонешенском районе избрали нового главу. По итогам конкурса им стал Александр Воронов.

Солонешенский район.
Солонешенский район.
Анна Зайкова

Это решили на сессии райсовета депутатов 30 августа,. Воронов д избрания замещал должность заместителя главы администрации района по оперативным вопросам, сообщили в пресс-центре правительства Алтайского края.

Срок полномочий вновь избранного главы района составляет пять лет.

Бывшего главу Виктора Горбачева весной признали виновным в грабеже. Он насильно забрал телефон у местной жительницы, которая начала снимать видео в момент конфликта с чиновником.

Он вину отрицал, но суд признал экс-чиновника виновным и приговорил его к двум годам условно.

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