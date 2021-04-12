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Происшествия

Экс-главу района в Алтайском крае признали виновным в грабеже

Бывшего главу Солонешенского района Виктора Горбачева признали виновным в грабеже. Он насильно забрал телефон у местной жительницы, которая начала снимать видео в момент конфликта с чиновником.

Виктор Горбачев.
Виктор Горбачев.
altairegion22.ru

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Между главой и одной из жительниц района произошел конфликт, женщина достала телефон и начала снимать, чтобы передать запись в СМИ.

«Чиновник, не желая огласки конфликта, с применением насилия забрал телефон потерпевшей и с места происшествия скрылся», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Свою вину Горбачев не признал. Он утверждает, что женщина на протяжении длительного времени провоцирует его на конфликты и оговаривает.

Суд же признал экс-чиновника виновным и приговорил его к двум годам условно.

Как уже сообщалось, глава Солонешенского района досрочно подал в отставку и уволился 5 марта.

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