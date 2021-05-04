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Политика

В Алтайском крае назначили главу района на место подсудного чиновника

Главой Троицкого района Алтайского края стал Игорь Краснов, начальник местного управления Пенсионного фонда, пишет «Политсибру» со ссылкой на районную газету.

Игорь Краснов, первый слева.
Игорь Краснов, первый слева.
trogazeta.ru

Кроме Краснова в конкурсе участвовали глава администрации Троицкого сельсовета Сергей Малых и самозанятый Виктор Лаговский. Еще два кандидата не прошли отбор конкурсной комиссии — ФСБ нашла основания, препятствующие получению ими допуска к гостайне.

Новый глава обещает работать на благо района.

«Не могу обещать, что я сразу все решу. Нужны время, немало усилий, взаимовыручка, взаимная поддержка. Главное — не стоять на месте, а двигаться вперед», — сказал Краснов.

Предыдущий глава муниципалитета Андрей Овсянников ушел в отставку в октябре 2020 года, занял должность главы Октябрьского района Барнаула, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и растрате. Дело передали в суд.

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