В Алтайском крае назначили главу района на место подсудного чиновника

Главой Троицкого района Алтайского края стал Игорь Краснов, начальник местного управления Пенсионного фонда, пишет « Политсибру » со ссылкой на районную газету.

Кроме Краснова в конкурсе участвовали глава администрации Троицкого сельсовета Сергей Малых и самозанятый Виктор Лаговский. Еще два кандидата не прошли отбор конкурсной комиссии — ФСБ нашла основания, препятствующие получению ими допуска к гостайне.

Новый глава обещает работать на благо района.

«Не могу обещать, что я сразу все решу. Нужны время, немало усилий, взаимовыручка, взаимная поддержка. Главное — не стоять на месте, а двигаться вперед», — сказал Краснов.

Предыдущий глава муниципалитета Андрей Овсянников ушел в отставку в октябре 2020 года, занял должность главы Октябрьского района Барнаула, стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и растрате. Дело передали в суд.