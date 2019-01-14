Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
132

В Алтайском крае назначили нового главного судебного пристава

Сотрудникам Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю 14 января представили нового руководителя. Им стал Дмитрий Лабутин, ранее исполнявший обязанности главы ведомства в регионе, пишет «Банкфакс» со ссылкой на сайт УФССП.

Судебные приставы.
Судебные приставы.
r22.fssprus.ru
Дмитрий Лабутин.
Дмитрий Лабутин.
r22.fssprus.ru

Новый руководитель судебных приставов родился и вырос в Казахстане. Там же он получил первое высшее образование и сменил несколько административных должностей. До своего официального назначения на пост руководителя судебных приставов в Алтайском крае он почти семь лет отработал на позиции заместителя начальника регионального УФССП.

Напомним, в январе 2018 года Глеб Абатуров, ранее руководивший управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, был назначен на должность руководителя управления УФССП по Ленинградской области. Тогда и.о. руководителя управления по краю стал Дмитрий Лабутин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость