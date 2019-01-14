В Алтайском крае назначили нового главного судебного пристава

Сотрудникам Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю 14 января представили нового руководителя. Им стал Дмитрий Лабутин, ранее исполнявший обязанности главы ведомства в регионе, пишет «Банкфакс» со ссылкой на сайт УФССП.

Дмитрий Лабутин. r22.fssprus.ru

Новый руководитель судебных приставов родился и вырос в Казахстане. Там же он получил первое высшее образование и сменил несколько административных должностей. До своего официального назначения на пост руководителя судебных приставов в Алтайском крае он почти семь лет отработал на позиции заместителя начальника регионального УФССП.

Напомним, в январе 2018 года Глеб Абатуров, ранее руководивший управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, был назначен на должность руководителя управления УФССП по Ленинградской области. Тогда и.о. руководителя управления по краю стал Дмитрий Лабутин.