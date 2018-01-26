Главный судебный пристав Алтайского края покинул должность

Как стало известно altapress.ru, Глеб Абатуров, руководивший управлением Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, назначен на должность руководителя управления УФССП по Ленинградской области. К работе в новой должности он приступил еще 9 января.
Руководителем УФССП России по Ленинградской области, главным судебным приставом Ленинградской области Глеб Абатуров назначен приказом директора Федеральной службы судебных приставов. И.о. руководителя управления по краю сейчас является Дмитрий Лабутин.
Управлением по краю Абатуров руководил с декабря 2011 года, до этого он был заместителем руководителя УФССП по Республике Дагестан.
Глеб Абатуров родился 19 сентября 1982 года. В 2006 году окончил юрфак Московского государственного открытого университета, службу в органах юстиции начал 1 августа 2006 года в должности старшего специалиста 2 разряда отдела организации работы по розыску должников и имущества должников. Сейчас он государственный советник юстиции РФ 2 класса.
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