Три отставки, четыре назначения: Путин провел кадровые перестановки

25 декабря Владимир Путин произвел серию кадровых перестановок в регионах и своей администрации. Президент сменил полпредов в ЦФО и СЗФО, а также повысил до представителя президента воронежского губернатора.
Глава РФ перевел своего полпреда в Центральном федеральном округе Александра Беглова на пост полпреда в Северо-Западном округе (СЗФО), назначив вместо него в ЦФО воронежского губернатора Алексея Гордеева. Врио главы региона назначили главу Воронежа Александра Гусева.
Для экс-полпреда в СЗФО Николая Цуканова в Кремле создали новую должность помощника президента по вопросам местного самоуправления. Он стал ?новым, 11-м помощником главы государства.
Источники "Коммерсанта" не исключают, что Беглов в 2018 году станет кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга, повторив сценарий с Валентиной Матвиенко. С 2002 по 2003 год он был вице-губернатором северной столицы, а его родственники до сих пор работают в "Смольном".
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