Три отставки, четыре назначения: Путин провел кадровые перестановки

Глава РФ перевел своего полпреда в Центральном федеральном округе Александра Беглова на пост полпреда в Северо-Западном округе (СЗФО), назначив вместо него в ЦФО воронежского губернатора Алексея Гордеева. Врио главы региона назначили главу Воронежа Александра Гусева.

Для экс-полпреда в СЗФО Николая Цуканова в Кремле создали новую должность помощника президента по вопросам местного самоуправления. Он стал ?новым, 11-м помощником главы государства.

Источники "Коммерсанта" не исключают, что Беглов в 2018 году станет кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга, повторив сценарий с Валентиной Матвиенко. С 2002 по 2003 год он был вице-губернатором северной столицы, а его родственники до сих пор работают в "Смольном".