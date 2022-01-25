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Политика

В Алтайском крае назначили нового министра сельского хозяйства

Новым министром сельского хозяйства Алтайского края с 26 января станет Сергей Межин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Урожай. Сельское хозяйство.
Урожай. Сельское хозяйство.
СС0

Сергей Межин с 18 января после ухода в отставку Александра Чеботаева был врио министра, а до этого долгие годы трудился его заместителем.

Сергей Межин.
Сергей Межин.
altagro22.ru

Межин родился 17 апреля 1977 года в Рубцовске. С отличием окончил АлтГУ по специальности «Менеджмент».

Работу в главном управлении сельского хозяйства и продовольствия администрации края начал в 1999 году.

За период работы замещал должности заместителя начальника отдела, начальника отдела управления объектами государственной собственности и реформирования АПК, начальника финансового отдела.

В марте 2010 года стал заместителем начальника управления, с 2017 года — заместителем министра.

Женат, воспитывает дочь.

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